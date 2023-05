Elodie festeggia il compleanno con Andrea Iannone, famiglia e amici

Un compleanno importante per Elodie che ha festeggiato con Andrea Iannone, la famiglia, Diletta Leotta e gli altri amici

Elodie compie 33 anni, ha iniziato a festeggiare il suo compleanno prima dello scoccare della mezzanotte ma solo dopo sono arrivati gli auguri. Ovviamente con Elodie c’era il fidanzato, Andrea Iannone, ma c’erano anche le persone a lei più care, dalla sorella Fey all’amica del cuore, Diletta Leotta. La cantante ha festeggiato con una deliziosa cena tra risate e assaggi Da Vittorio a Brusaporto. Il suo grazie è pieno di sorrisi verso i fan ma soprattutto verso chi era presente alla sua serata. Un bacio al suo Andrea si scopre che la coppia ha preso casa a Milano, che Elodie e Iannone convivono e hanno scelto un appartamento in zona San Vittore, almeno così scrive la rivista Chi di Signorini. Sembra che abbiano scelto un palazzo storico vicino al centro, che vogliano stare sempre insieme e non condividere tempo e spazio solo nella villa che il pilota possiede a Lugano.

Il compleanno di Elodie Da Vittorio a Brusaporto

La cena in uno dei ristoranti d’eccellenza in Italia. Una serata diversa dalle altre, un momento speciale da condividere con la madre, la sorella, il fidanzato e gli amici più cari. Diletta Leotta col pancione è ancora una volta accanto alla cantante. La giornalista sportiva ha visto nascere giorno dopo giorno l’amore tra Elodie e Andrea Iannone; erano in vacanza tutti insieme quando la coppia si è incontrata ed è scattata la scintilla.

Il 12 maggio sarà un giorno importante per la cantante ex alunna di Amici, si esibirà al Forum di Milan ed è già sold out, per lei sarà la prima volta, ha confessato la sua emozione, non vede l’ora, sarà una gran festa.

E’ un momento d’oro per lei che sarà protagonista anche del remake di Festival di Paola e Chiara. Ma anche la sua Due non lascia le vette delle classifiche radiofoniche. Un anno importante per Elodie, anche in amore. Dopo aver detto addio per sempre a Marracash credeva che non avrebbe più amato nessuno così tanto, invece è arrivato il pilota del suo cuore, Andrea Iannone.