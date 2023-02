Elodie litiga con la vicina per i tacchi, ecco cosa è successo

Cosa è successo tra Elodie e la vicina di casa? Colpa dei tacchi

Ospite a Deejay Chiama Italia Elodie è bellissima in giallo ma di che colora era quando ha litigato con la vicina di casa? E’ a Linus e Nicola Savino che Elodie confessa la lite avuta con la vicina, la signora che abita al piano di sopra, sopra al suo appartamento. Erano le 8 del mattino e la cantante stava dormendo, ha iniziato a sentire ticchettare di sopra. Un rumore che disturba chi sta dormendo e in casa ha il silenzio totale. Per Elodie era ancora presto, aveva bisogno di dormire e forse non era la prima volta che veniva svegliata da quel rumore, dal rumore inconfondibile e terribile che fanno i tacchi. E’ una mancanza di rispetto assurda camminare con i tacchi in casa se al piano di sotto abita qualcuno, così Elodie si è alzata da letto e ha bussato alla porta della vicina.

Elodie dopo la discussione all’aeroporto la lite con la vicina di casa

“Erano le otto del mattino e sento ticchettare di sopra, come se ci fosse la pioggia, ma era la vicina di sopra che camminava con i tacchi in casa”. Lei è ormai sveglia, va su e dice: “Signora, mi scusi può almeno la mattina non mettere i tacchi? Magari dormo…”.

Ed ecco la risposta della signora: “Potevi comprare l’ultimo piano”. La cantante ammette: “In un altro momento, dopo questa risposta l’avrei presa per il collo. È stata talmente classista… Io l’ho guardata e non le ho detto niente, anzi forse ho detto una cosa come: ‘E hai ragione, la prossima volta mi compro casa tua’”.

La vendetta però non si è ancora consumata, quei tacchi e la risposta della vicina infastidiscono ancora Elodie che ammette di avere pensato anche ad altro, di avere altro in testa: “Faccio una festa pazza di notte e quando uscirà le dirò ‘Ti potevi comprare una villa’”. Ovviamente ride, è ironica o forse no, magari darà davvero una lezioncina alla vicina ripagandola con la stessa moneta.

Nell’intervista a Deejay Chiama Italia Elodie ha anche parlato di altro, soprattutto di musica, del brano che ha portato a Sanremo: “Due è un pezzo in cui non c’è mai tempo per respirare. Io non ho una voce agilissima, faccio fatica nei cambi di note veloci. Sono romana, dove posso risparmiare risparmio. Due è un po’ complicata da cantare, ci ho messo tanto a impararla” ma è un gran successo. Questo è un periodo davvero intenso e positivo per lei.