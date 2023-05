Cristina Parodi e Giorgio Gori tornano in spiaggia a Formentera con tutta la passione possibile

Che foto e che passione tra Cristina Parodi e Giorgio Gori in spiaggia a Formentera

Cristina Parodi e Giorgio Gori senza freni o quasi a Formentera, è così che li ha beccati la rivista Chi. In spiaggia già sotto il sole, anche quest’anno la coppia anticipa così l’estate e come sempre il loro amore è irresistibile. Cristina Parodi e Giorgio Gori non sono solo belli in costume ma sono sempre innamorati e ancora una volta passionali. La giornalista tv è tornata a Formentera con i suoi topless, il sindaco di Bergamo non resiste a sua moglie. Quanta invidia per tutta questa passione, per una coppia che ha detto sì nel 1995 e che dopo tre figli e tanta vita insieme ha sempre e ancora voglia di scegliersi e innamorarsi ogni giorno. Formentera è da sempre il loro luogo del cuore, ben prima che diventasse una delle mete più desiderate, soprattutto dai vip. Tornando indietro del tempo, sono rari gli anni in cui Cristina Parodi non è stata beccata in topless su quella spiaggia.

Cristina Parodi e Giorgio Gori avvinghiati e innamorati a Formentera

Lei ha 58 anni e li porta in modo splendido. Lui ne ha 63 e non teme rivali. Sulla tiepida spiaggia di Formentera non hanno visto i paparazzi o incuranti dei flash hanno pensato solo a loro due, come fanno ogni volta in vacanza al mare. La moda da tempo fa parte della vita della Parodi e anche in spiaggia non rinuncia allo stile ed eccoli in coppia in abbinamento perfetto. Il bikini di Cristina Parodi è in pendant con i boxer del marito che sopra indossa una classica camicia di lino bianca.

Prima le coccole e poi la lettura di un buon libro, quindi, il sole sulla pelle e a Formentera Cristina Parodi e Giorgio Gori tornano due adolescenti che fanno invidia a tutte le coppie, anche alle più giovani.

Qual è il segreto del loro amore e di tutta la passione che non va mai via? Di recente è la giornalista ad avere confidato una cosa importante sul loro matrimonio: “E’ come una lunga e bellissima camminata, con momenti stupendi e altri meno scintillanti. Come tutte le coppie. Il collante è riconoscere che non c’è nessun’altra persona al mondo con cui si potrebbe stare bene come con l’altro”.