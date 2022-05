La dedica di Cristina Parodi per Cesara Buonamici nel giorno del matrimonio dopo 24 anni d’amore

Sobria ed elegante in comune per la cerimonia civile, coloratissima e frizzante per la festa con gli amici. Il matrimonio di Cesara Buonamici è stato festeggiato con le persone a lei più care: tanti parenti, tanti amici e anche molti colleghi che non potevano mancare in questo giorno speciale. Tra gli invitati anche Cristina Parodi e Giorgio Gori, suo marito. Per il sindaco di Bergamo tra l’altro anche un ruolo speciale, come si vede nelle storie di Cristina Parodi, postate sui social poche ore dopo le nozze, il marito della conduttrice è stato accompagnatore speciale per la mamma di Cesara nel giorno delle nozze. Una festa coloratissima e all’insegna dell’amore. 24 anni dopo, Cesara ha sposato il suo Joshua Kalman. C’è qualcuno che parla di 24 anni di fidanzamento, altri 25. Cristina che conosce Cesara sin dai tempi del TG5 ricorda di una storia d’amore lunghissima, e di un matrimonio arrivato praticamente 27 anni dopo il suo. Se la Parodi e Gori non hanno perso tempo, Cesara il tempo se l’è preso tutto. Ma in entrambi i casi, l’amore ha trionfato!

La dolce dedica di Cristina Parodi per la sua amica Cesara

E sempre dai social arriva la dolcissima dedica di Cristina Parodi che mostra anche qualche dettaglio della festa per questi matrimonio tanto atteso. Sulla sua pagina instagram la giornalista scrive: “Quanti ricordi bellissimi abbiamo insieme cara Cesara in quegli anni in cui non si facevano foto coi telefonini e ci si parlava per davvero guardandosi negli occhi , senza mandare messaggi . 27 anni dopo il mio matrimonio e’ arrivato il tuo . Le cose importanti si possono aspettare a lungo . Sono felice di dividere di nuovo con te una promessa d’amore.”

Tutti i dettagli del matrimonio di Cesara Buonamici

Ci uniamo agli auguri di Cristina Parodi per la giornalista del TG 5 e il suo neo sposo. Auguriamo a entrambi di vivere ancora questo grande amore e festeggiare insieme mille altri traguardi.