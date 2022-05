Il matrimonio di Cesara Buonamici: la sposa in tailleur banco è elegantissima

Il gran giorno è arrivato anche per Cesara Buonamici, la giornalista del Tg 5 si è sposata, il matrimonio è arrivato dopo ben 24 anni d’amore. Cesara Buonamici oggi ha sposato il suo compagno storico, l’uomo che ha accanto da una vita, Joshua Kalman. A 65 anni Cesara Buonamici ha detto sì e ha messo da parte la paura di perdere il loro equilibrio perfetto di coppia, l’amore della sua vita. Sui social le foto del matrimonio di Cesara Buonamici e Joshua Kalman sono state condivise da alcuni invitati, da Clemente Mimun e Roberto Alessi, rispettivamente il direttore del Tg 5 e il giornalista esperto di gossip. Non potevano che essere i due amici della sposa a pubblicare gli scatti delle nozze, a mostrare gli outfit degli sposi e in particolare il tailleur bianco scelto dalla giornalista.

Cesara Buonamici bellissima in bianco per il suo matrimonio

65 anni la sposa, 71 anni lo sposo ed elegante e perfettamente a suo agio nel ruolo da protagonisti la Buonamici ha scelto di indossare il bianco, in tailleur, gli orecchini di perle. Il dottor Kalman in abito scuro ma è la gioia di entrambi e quella dei presenti ad essere evidente.

Per la Buonamici e Kalman rito civile, un sì detto a Fiesole, il paese d’origine di Cesara. Felice la giornalista ma non solo perché dopo ben 24 anni si è sposata ma anche per l’affetto che tanti le hanno mostrato in questi giorni. I telespettatori che da sempre la seguono in tv le hanno manifestato l’affetto che lei non si aspettava. Aveva tenuto tutto riservato, non aveva di certo pubblicizzato le nozze, il desiderio di dire quel sì a cui in passato avevano pensato ma senza vederlo così necessario. Tutto il rumore l’ha resa felice, tutto l’affetto ricevuto le resta nel cuore.