Scintilla si è sposato: il matrimonio di Gianluca Fubelli e Federica Camba

Scintilla ha sposato la sua Federica Cambia: ecco il video del matrimonio

Per anni lo abbiamo visto in tv, con tanto di anello di fidanzamento e varie proposte dal sapore televisivo. E alla fine Scintilla si è sposato, solo che non è andato all’altare con la sua fidanzata “storica” se così possiamo definirla, storica almeno dal punto di vista televisivo. Scintilla infatti si è sposato con l’autrice musicale Federica Camba, ma per anni è stato fidanzato con Elena Morali. Un fidanzamento di cui più volte si è parlato in tv, soprattutto nei programmi di Barbara d’Urso. “Se diciamo una cosa la facciamo” hanno detto Scintilla e Federica, pubblicando su instagram il video nel giorno delle nozze.

Dopo la delusione per Scintilla ecco le nozze

Ma la storia d’amore tra Elena Morali e Scintilla era finita, a pochi passi dal matrimonio. Fubelli ha voltato pagina e ha trovato l’amore con Federica. Poche ore fa, in questo uggioso mese di maggio, il matrimonio. Scintilla e Federica aveva annunciato le nozze nel marzo scorso con un post pubblicato su Instagram che aveva reso nota la loro relazione.

Non c’è bisogno di fare presentazioni per Scintilla, che è al momento impegnato su Italia 1 con il programma di Federica Panicucci Back to school, ma che è stato per anni volto anche di Colorado e diverse altre trasmissioni Mediaset. La sua neo moglie, Federica, invece, è diventata popolare presso il grande pubblico per avere firmato alcuni tra i successi discografici alcuni dei quali cantati dagli allievi di Amici, il talent di Maria de Filippi, tra gli altri, possiamo citare Immobile e Stupida di Alessandra Amoroso.

Il matrimonio di Scintilla e Federica Camba

Gianluca Fubelli e Federica Camba si sono sposati sabato 20 maggio 2023. Una piccola festa intima, con amici e parenti, che si sono uniti alla festa in questo giorno di grande gioia per Scintilla e Federica. Alla cerimonia civile ha avuto un ruolo speciale la piccola Nina, la figlia che Federica ha avuto da una precedente relazione.

Scintilla e Federica hanno deciso di rendere noti alcuni scatti di questo giorno così speciale sui social, e lo hanno fatto con dei post pubblico, su instagram: “Ci siamo sposati!!! Più io di te. No, più tu di me. Va bene allora più tu di me…Insomma, di più di più di più. Ancora e ancora…Diciamo per sempre”. Federica si è mostrata raggiante sui social e si è detta felicissima di questo giorno così pieno d’amore.