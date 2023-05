Francesco Totti era interessato a una naufraga dell’Isola prima di Noemi, facile capire chi è

Chi è la naufraga dell'Isola dei famosi 2023 che piaceva a Francesco Totti prima di Noemi Bocchi? Non è Helena

Il gossip insinua che prima di Noemi Bocchi tra Francesco Totti e Ilary Blasi ci fosse un altro interesse per l’ex calciatore, un’altra donna. E’ The Pipol Gossip che regala un prezioso indizio, quello dell’Isola dei famosi. L’altra donna questa volta sarebbe una delle attuali ex naufraghe. La prima ipotesi è immediata ma non è Helena, il sito di gossip aggiunge anche questo dettaglio. Se escludiamo la bellissima modella che ha appena lasciato l’Isola dei famosi 2023, chi è la naufraga che tanto interessava a Francesco Totti?

A questo punto le domande diventano tantissime, i dubbi aumentano e si torna agli inizi della crisi tra Ilary Blasi e Francesco Totti, quando i pettegolezzi sul loro matrimonio giravano già da mesi ma loro due continuavano a negare. C’è quindi un’altra storia da raccontare e la cronaca rosa sta indagando ma a questo punto Noemi Bocchi non può più essere la causa della fine tra Ilary e Totti.

Francesco Totti interessato a una naufraga prima di Noemi Bocchi

Forse Noemi Bocchi gli ha dato la forza per chiudere il legame con la conduttrice Mediaset ma se Totti scambiava messaggi con un’altra donna già prima della separazione questo spiegherebbe anche la vendetta di Ilary Blasi. C’è un’altra storia che il gossip vuole raccontare o, come dice qualcuno, ci potrebbero essere più storie da raccontare. Da quando Ilary Blasi e Totti sono un’ex coppia si è detto di tutto sul loro matrimonio, invece prima erano la coppia quasi perfetta.

Il cast dell’Isola dei famosi 2023

Chi è la concorrente dell’Isola dei famosi che interessava a Totti?

Prima che Francesco Totti decidesse di chiudere la storia con la sua ex moglie Ilary Blasi per ripartire con Noemi Brocchi; sembrerebbe che l’ex calciatore avesse scambiato più di un messaggio con una bellissima naufraga di questa edizione dell’Isola dei famosi. Chi sarà? (No, non è Helena)”.

The Pipol Gossip sembra non avere dubbi perché se scrive che non è Helena ha la certezza che la lei in questione sia un’altra, ma chi è? Magari è una naufraga che ha già lasciato l’Isola? L’indiscrezione parla di messaggi ma non c’è stato altro se non un interesse. Quindi, nessuna storia ma a questo punto è davvero strano che attualmente lei sia così vicina ad Ilary Blasi.

Anche questa è una vendetta di Ilary Blasi?

E se anche questa mossa, la scelta di avere proprio la naufraga di cui si parla, fosse una vendetta di Ilary Blasi contro Totti? Non sarebbe poi così strano. Alla conduttrice non importa più nulla dell’ex marito, è felice con Bastian Muller ma non perde occasione di lanciare frecciatine, di mostrare a tutti che lei ha vinto.

A quale naufraga state pensando? Salterà fuori il suo nome? Intanto, Francesco Totti resta in silenzio, da tempo è questa la sua scelta. La scorsa estate ha già detto troppo e forse si è reso conto che è meglio non dire nulla perché ogni parola, soprattutto se dettata dall’istinto, può essere usata contro di lui.

Il gossip contro Francesco Totti