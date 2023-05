Melissa Satta e Matteo Berrettini hanno voglia di mostrare la loro fantastica vita insieme

Non solo il fine settimana a Montecarlo. Melissa Satta e Matteo Berrettini hanno voglia di mostrare il loro amore

Un fantastico weekend insieme per Melissa Satta e Matteo Berrettini che hanno voglia di mostrare le loro foto insieme a Montecarlo al Gran Premio di Formula 1. Melissa Satta e il tennista sono sempre più complici, innamorati e certi della storia. Entrambi pubblicano la bellezza della loro coppia.

Sono riusciti ad allontanare i commenti negativi di chi non sopportava la loro felicità di coppia, consapevoli che se ne arriveranno altri, insieme sapranno sempre difendersi senza lasciarsi trascinare dagli haters. Sono dolcissimi i momenti che hanno voluto regalare anche ai rispettivi follower.

Melissa Satta e Matteo Berrettini dopo Cannes c’è Monaco

La Satta ha 37 anni e Berrettini ne ha 27 ma si potrebbe dire anche il contrario. Il gossip parla di loro dallo scorso gennaio ma il debutto ufficiale di Melissa e Matteo è recente, al festival di Cannes. “Insieme per beneficenza” e in quella occasione era il tennista a sfilare partecipando anche all’amfAR gala, la serata di beneficenza che si tiene ogni anno.

Nel fine settimana erano invece a Monte Carlo per il Gran Premio di Formula 1. Insieme a Monaco per seguire uno degli sport di cui sono appassionati e per poi regalare gli scatti di coppia.

I commenti per Melissa Satta e Matteo Berrettini

Geppi Cucciari confessa che sono un po’ bruttini e loro non possono che ridere. Beatrice Valli infatti arriva subito per definirli “Bellissimi”, come tante altri. Anche Marica Pellegrinelli commenta, semplicemente così: “Luce”.

Belli, belli, belli in modo assurdo

Lo scrive Elena Barolo ma lo pensano tutti, gli altri fingono. Questa volta sembra sia davvero l’amore giusto per la showgirl e conduttrice. Non ha smesso mai di credere nell’amore e desiderare una famiglia unita per sempre, come la sua famiglia di origine.

Melissa Satta e Matteo Berrettini le prime foto su Chi

Forse è un po’ troppo presto per la Satta e Berrettini per parlare di una storia che durerà in eterno ma i presupposti questa volta ci sono tutti. L’amore più grande resta quello per Maddox, è scontato. E’ soprattutto per lui che ha voluto difendere se stessa e l’amore per Berrettini.

Una donna normale e occupata a fare la mamma a tempo pieno, per suo figlio che ha 9 anni e che intende da proteggere da tutto l’odio che di recente l’ha assalita per la relazione con il tennista.

Non voglio farlo vivere in tutto questo odio, se a scuola gli facessero vedere questi commenti per me sarebbe una ferita enorme

Oggi per la coppia non è tutto perfetto, c’è sempre chi per invidia continua a commentare cose assurde.