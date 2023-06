Home » Coppie VIP » Giorgia Soleri e Damiano David: nessuna esclusiva, la verità sul rapporto Coppie VIP Giorgia Soleri e Damiano David: nessuna esclusiva, la verità sul rapporto Redazione UltimeNotizieFlash Questa volta parla Giorgia Soleri e racconta tutta la verità sulla fine della sua relazione con Damiano David

Vi avevamo detto ieri, che non c’era stato nessun tradimento. Vi avevamo detto ieri che ben conoscendo le mentalità di Giorgia Soleri e Damiano David, due ragazzi molto giovani e poco allineati alle “regole” ai “canoni” ci si sarebbe aspettato questo epilogo. E infatti oggi Giorgia Soleri, a poche ore dalla notizia della fine della sua storia con Damiano, ha raccontato sui social, che la storia tra lei e il cantante dei Maneskin non era una storia che si basava sull’esclusività. Certo è che stona un po’ il commento di Damiano, che ieri dopo il video, avrebbe allora dovuto semplicemente dire, che non c’era stato nessun tradimento, perchè lui e Giorgia Soleri, hanno da sempre vissuto una relazione aperta, che prevedeva anche il fatto che avessero altre persone.

Damiano invece ieri, ha subito detto che lui e Giorgia si erano lasciati, per giustificare quel bacio. Forse perchè voleva rispettare Giorgia e attendere che fosse lei a rilasciare la prima dichiarazione raccontando di una relazione aperta? Difficile a dirsi; sta di fatto che a detta di molti, questa storia puzza. Dubbi, giustificazioni, parole di cui non c’era bisogno. E i fan si dividono, c’è chi si schiera dalla parte di Giorgia, che sarebbe la vittima della situazione, e chi invece punta il dito contro di lei, dicendo che questa storia d’amore don Damiano David non è mai esistita ma che faceva comodo a entrambi, soprattutto a lei per avere la visibilità che non avrebbe avuto se non fosse stata la sua fidanzata. Sarà così?

Le parole di Giorgia Soleri sui social

Giorgia Soleri, con delle storie su Instagram, ha quindi spiegato che lei e Damiano non avevano una relazione monogama.

Lo sfogo di Giorgia Soleri sui social-Ultimenotizieflahs.com

Poi ha raccontato:

Per tutelarci però in questo momento delicato fatto di enormi cambiamenti, avevo esplicitamente chiesto di avere un po’ di discrezione nelle nostre vite pubbliche, almeno fino al giorno in cui (per evitare articoli su articoli di supposizioni e insinuazioni) avremmo comunicato di non essere più una coppia, cosa che doveva succedere oggi. Non è andata così, e il problema nasce da questo. Ma per quanto io sia arrabbiata, ferita e delusa non posso non considerare la nostra natura umana, fatta di tentativi ed errori.

E ancora:

Avrebbe potuto evitare Damiano? Probabilmente sì. Come io avrei potuto evitare altri errori nel corso di questi 6 bellissimi anni insieme. Trovo che poter vivere la propria sessualità in modo libero, consensuale e completo sia bellissimo e arricchente per sé e per tutte le persone che, in modi diversi, si rapportano a noi. Non considero l’esclusività un valore (al contrario lo è l’inclusività) motivo per cui la relazione tra me e Damiano era, di comune accordo e in modo del tutto consensuale, non monogama. Mi rendo conto che per alcuni può essere complesso da comprendere, ma il fatto che ci sia stato qualsiasi tipo di interazione con altre persone non è il fulcro del problema. Non lo era prima, per nessuno dei due, non vedo come potrebbe esserlo ora. Siamo umani, fragili, vulnerabili. Sbagliamo, inciampiamo, cadiamo e ci rialziamo.

L’influencer chiede a chi la segue di non giudicare senza conoscere:

Le nostre relazioni sono universi infiniti e complessi, e giudicarli dall’esterno è impossibile. Mi dispiace vedere come per tanti sia invece incredibilmente facile e veloce, quando a viverlo sono persone sotto i riflettori. Non siamo cartonati, ma carne ed ossa, sentimenti e paure. Soffriamo e ridiamo come chiunque. Vi chiedo solo di aver rispetto di noi come persone e di questo amore che è stato fortissimo, intenso e profondo

Queste le parole di Giorgia Soleri sui social.