Tocca a Damiano David scusarsi sui social: non ha tradito Giorgia ma i dubbi restano

Per la serie si chiude una porta e si apre un portone. Sono giovani e belli, sono spensierati e felici e non soffrono per amore, o forse si ma vanno avanti. E’ il caso di Damiano David, il frontman dei Maneskin, che ieri sera è stato pizzicato in discoteca in compagnia di una ragazza che non era la sua fidanzata, Giorgia Soleri. Il video chiaramente è diventato virale, anche perchè, a causa del biondo platino dei capelli di Damiano, era persino impossibile scambiarlo. Evidente che fosse lui, sin dal minuto zero e infatti, ecco che, pochi minuti dopo i primi articoli on line, è arrivato il commento del cantante.

Damiano si è dovuto scusare. Il video infatti ha portato una ondata di amara ironia sui social, oltre che l’indignazione di molte donne che non hanno trovato bello vedere un uomo impegnato mentre bacia in modo passionale un’altra donna. Le ipotesi fatte sono state tantissime, ma la soluzione era molto più semplice di quella che in molti avevano potuto immaginare. Damiano e Giorgia non sono più una coppia. La loro relazione è finita solo da pochi giorni. Non avevano voluto dirlo, non lo avevano reso pubblico ma sono stati costretti a farlo oggi, dopo la pubblicazione su tik tok del video in questione. In realtà Giorgia non ha commentato in nessun modo la notizia, è stato Damiano a scrivere un breve post per scusarsi per quanto accaduto.

Damiano David e Giorgia Soleri: è finita

Dopo che molti siti hanno iniziato a raccontare di questo video, Damiano ha prontamente pubblicato una nota sul suo profilo social. Silenzio invece da parte della Soleri che non ha voluto in nessun modo commentare i fatti. Il cantante dei Maneskin invece ha scritto:

Sono molto dispiaciuto sia uscito questo video, non era come volevamo gestire la situazione ed è stato un mio errore. Io e Giorgia abbiamo deciso di lasciarci da ormai qualche giorno quindi non ci sono stati tradimenti di nessun tipo

Una situazione che si poteva decisamente gestire meglio. Ed effettivamente, sui social, sono tantissimi i commenti di chi pensa che Damiano abbia detto di aver lasciato Giorgia solo per uscire pulito da questa storia. I dubbi non mancano: molti credono che ci sia stato davvero questo tradimento e non credono alla versione di Damiano. Non ci resta che aspettare il commento di Giorgia che potrebbe confermare la versione del suo ex, o forse no.