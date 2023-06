Home » News dal mondo » Scandalo Maneskin: Damiano bacia un’altra ma forse è amore libero con Giorgia Soleri News dal mondo Scandalo Maneskin: Damiano bacia un’altra ma forse è amore libero con Giorgia Soleri Valeria Sembra proprio Damiano il biondo in disco che bacia una ragazza che non è la sua fidanzata...

C’è qualcuno che sta facendo molta ironia sui social, dopo che su TikTok è stato pubblicato un video che mostra, senza ombra di tutto, Damiano David, il frontman dei Maneskin mentre bacia una ragazza che non è la sua ragazza. Da quello che sappiamo, anche se Damiano è molto restio a parlare della sua vita privata, il cantante sarebbe fidanzato con Giorgia Soleri. Insieme a lei si mostra spesso sui social, di recente hanno fatto parlare degli scatti postati in intimità tra i due.

Quello che però non sappiamo è se questa relazione sia “esclusiva” e se siamo di fronte a una coppia che predica l’amore libero. Potrebbe esserci una spiegazione dunque al video che circola sui social. E’ un video che mostra Damiano, con la sua capigliatura che non può in nessun modo passare inosservata, mentre bacia una donna che appunto, non è Giorgia Soleri, l’influencer che non ama essere etichettata solo come la sua fidanzata…

Considerato il fatto che Damiano è uno dei cantanti più noti del momento anche all’estero, ci viene difficile pensare che non abbia preso in considerazione la possibilità di essere immortalato mentre in discoteca, scatenatissimo, baciava una donna che non è la sua fidanzata. Sempre che questa storia, non sia finita…

ma in che senso damiano dei maneskin sta limonando un’altra in discoteca aooo diteci di + su questo corna gate pic.twitter.com/DEfjda7DlU June 8, 2023

Damiano bacia un’altra ragazza in discoteca: e Giorgia Soleri?

Dicevamo dell’ironia…Come potrete leggere anche da soli sui social, ci sono decine di persone che fanno notare che da anni Damiano viene avvistato mentre bacia altre ragazze o è in compagnia di altre donne solo che questa volta, il video è diventato virale.

Beh Giorgia avrà già corna lunghe metri ma questa volta lo sappiamo anche noi niente di nuovo

Questo uno dei tanti commenti che si leggono sui social. Il video, non sembra aver stupito molto neppure i fai dei Maneskin che a quanto pare, non si sono meravigliati di queste immagini…Non ci resta che attendere il commento dei due interessati che magari avranno voglia di dire qualcosa in merito.