Ilary Blasi con Bastian e le figlie in Toscana ma con Totti e Noemi ci sono Cristian e Melissa

Ilary Blasi e Bastian in Toscana anche con la piccola Isabel ma Francesco Totti risponde

Ilary Blasi sembra rispondere a chi pensa che la sua storia con Bastian Muller non è poi così importante. Ha mostrato il suo fine settimana in Toscana con il compagno e le sue figlie, Isabel e Chanel Totti. Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno invece risposto con un bel giro in barca con il resto della famiglia.

Figli da dividersi per Ilary Blasi e Francesco Totti e così se con la conduttrice e il suo Bastian ci sono le sue figlie, con l’ex capitano della Roma ci sono Cristian e la sua fidanzata. E’ tutto così triste o è tutto così perfetto? Ma il problema non è tanto che Ilary Blasi è con le figlie femmine e Francesco Totti con il primogenito.

Ilary Blasi e Bastian prima vacanza con le figlie

E’ la prima volta che Ilary e Bastian sono in vacanza con tutte e due le figlie. Non ci sono solo Chanel e il suo fidanzato, Babalus, questa volta con loro c’è anche la piccola Isabel. Così tutto ha il sapore della conferma che è un grande amore, altrimenti non coinvolgerebbe anche la piccola di casa. Tutti sanno quanto l’ex calciatore è legato a tutti i figli ma soprattutto alla piccola Isabel, tanti immaginano che non gli faccia piacere questa situazione ma dimenticando che lui l’ha già fatto e più volte con la sua nuova famiglia.

Cristian Totti e Melissa Monti con Francesco e Noemi

Cristian Totti e Melissa Monti

In barca a Ponza c’è la nuova famiglia di Francesco Totti, ci sono anche Cristian e Melissa, c’è il desiderio di mostrare tutto questo sui social. Non abbiamo però mai visto Francesco Totti con Chanel e il suo fidanzato; non c’è nemmeno un like di papà Totti per sua figlia quando posa con Cristian Babalus. C’è qualcosa che non va in tutto questo? Scelte che papà Francesco non approva?

Che meraviglia il fine settimana in Toscana

Ilary Blasi non ha più alcun problema a mostrare ai suoi figli quanto è innamorata di Bastian Muller. Poteva essere un weekend romantico alle terme, anche in quattro, come è già successo a Lugano, ma questa volta c’è anche la piccolina, la dolcissima Isabel Totti; felicissima con la mamma e la sorella, coccolatissima da tutti, di certo anche dall’imprenditore tedesco.

Ilary Blasi e Totti uno contro l’altro

Sembra anche questa una battaglia, mostrarsi felici con i figli che nel fine settimana si sono divisi, lei con le femmine, lui con il maschio. Tutto in attesa che arrivi il 20 settembre, il giorno dell’attesa udienza in Tribunale, il giorno della verità, della lista da mostrare.