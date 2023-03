Ilary Blasi, Bastian e Isabel Totti conquistano la copertina di Chi

Bellissime le foto al parco: mano nella mano Ilary Balsi, Bastian Muller e la piccola Isabel Totti

Bellissimi tutti e tre insieme mano nella mano, Ilary Blasi, Bastian Muller e Isabel Totti conquistano così la copertina della rivista Chi. Sono foto che parlano di famiglia e che immaginiamo faranno venire un po’ di mal di stomaco a Francesco Totti. L’ex calciatore della Roma è felice con la sua nuova compagna, Noemi Bocchi, ma la piccolina che felice tiene la mano alla mamma e a Bastian Muller è la sua bambina, è la sua Isabel. “Prove di famiglia” è il titolo scelto dal settimanale di gossip di Alfonso Signorini e la passeggiata in tuta è un vero spettacolo. La conduttrice e il compagno tedesco di 36 anni tengono per mano la piccola della famiglia. Isabel ha appena festeggiato il compleanno, ha compiuto 7 anni, la sua prima festa con mamma e papà separati.

Ilary Blasi felice con la sua nuova famiglia

Anche per Ilary Blasi c’è davvero una nuova famiglia. Francesco Totti ha fatto tutto più in fretta ma a Roma ecco spuntare al parco all’Eur la bellissima conduttrice de L’Isola dei famosi. Bastian sembra sia entrato davvero in sintonia con i figli di Ilary Blasi e Francesco Totti, con tutti e tre, altrimenti lei non avrebbe mai permesso il suo ingresso in casa, anzi nella villa dove prima viveva anche Totti.

Dicono che la Blasi sia più felice che mai ma è evidente, sia dalle foto scattate dai paparazzi, come quelle che pubblica Chi questa settimana, che dalle storie che condivide lei stessa sui social. Da quando è finita con Francesco Totti la Blasi è diventata sempre più social ma ha anche iniziato ad apprezzare momenti al parco come quello che la rivista di Signorini mette in copertina.

Muller è entrato nel clan di Ilary, nella famiglia, si vede spesso con Isabel, proprio come da mesi la Blasi ha dovuto vedere le tante immagini della sua bambina e degli altri figli con Noemi Bocchi. La coppia vive a distanza, lei divisa tra Roma e Milan, lui in Germania ma prende un aereo al volo ed arriva di corsa da lei che in questo periodo è impegnata con il lavoro. Al parco anche la cuginetta di Isabel, la figlia di Silvia Blasi. Davvero una bellissima famiglia.