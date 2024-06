Home » Coppie VIP » Il matrimonio di Cecilia e Ignazio: gli sposi bellissimi fanno emozionare tutti gli invitati Coppie VIP Il matrimonio di Cecilia e Ignazio: gli sposi bellissimi fanno emozionare tutti gli invitati Maria Milano Ecco le prime foto del matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in Toscana: invitati in lacrime, emozioni e sorrisi

E’ la favola di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser quella che oggi scrive la frase ” e vissero tutti felici e contenti” nel migliore degli epiloghi che ci si potesse aspettare. Tutto è iniziato nella casa del Grande Fratello VIP 7 anni fa ed è per questo che ancora oggi, sono tantissimi i fan della coppia che aspettano di vedere le meravigliose foto di Cecilia in abito da sposa! La proposta di matrimonio, poi i diversi rinvii che sono arrivati. E a un certo punto, chi ha sempre fatto il tifo per Ignazio e Cecilia, ha anche creduto che questo giorno speciale non sarebbe mai arrivato. Ma il 30 giugno è stato tutto perfetto, un matrimonio da sogno tradizionale ed elegante quello che si sta svolgendo a Carmignano, nella frazione di Artimino, nella Villa Medicea La Ferdinanda. Ci sono Jeremias e Belen, ci sono i familiari di Ignazio, tutta la famiglia della bella Rodriguez e ovviamente ci sono gli amici. E’ tutto quello che Cecilia e Ignazio hanno sempre sognato, con i loro cagnolini che non potevano mancare in questo grande giorno.

>>>> Il matrimoni di Cecilia e Ignazio: la magica cena e la serenata

Il matrimonio di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez

Il matrimonio si sta svolgendo presso la Villa Medicea La Ferdinanda, anche conosciuta come la Villa dei Cento Camini. Per chi non lo sapesse, è una delle residenze storiche più affascinanti della Toscana. Situata nel comune di Artimino, in provincia di Prato, la villa è un esempio splendido di architettura rinascimentale e rappresenta una testimonianza importante della potenza e del gusto della famiglia Medici. La villa fu costruita tra il 1596 e il 1600 su commissione di Ferdinando I de’ Medici, Granduca di Toscana, da cui prende il nome “Ferdinanda”. Il progetto fu affidato al famoso architetto Bernardo Buontalenti, uno dei principali esponenti del manierismo fiorentino. La villa doveva servire come residenza di caccia e luogo di svago per la corte medicea.

Pochissimi minuti fa i primi video sui social con Ignazio Moser che arriva davanti al celebrante, accompagnato dalla sua mamma mentre Jeremias, che è il testimone di Cecilia, nel vedere il suo amato cognato, non ha trattenuto le lacrime. Ad accompagnare invece Cecilia all’altare ovviamente papà Gustavo, che l’ha aiutata anche con il suo velo. Bellissima Cecilia nel suo primo abito da sposa firmato Atelier Emé.