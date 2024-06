Home » Coppie VIP » Il matrimoni di Cecilia e Ignazio: la magica cena e la serenata Coppie VIP Il matrimoni di Cecilia e Ignazio: la magica cena e la serenata Maria Milano Gran festa in Toscana per il matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: non poteva mancare la serenata

Il conto alla rovescia è ormai finito. Questo pomeriggio Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez diventeranno marito e moglie! Per uno dei giorni che sarà tra i più importanti della loro vita, Cecilia e Ignazio hanno scelto la Toscana. Un bellissimo borgo per il si e ieri hanno dato un assaggio al loro ospiti di tutto quello che accadrà nella magica giornata del 30 giugno, con un matrimonio davvero più che atteso. Ieri sera, per i parenti di Ignazio e per quelli di Cecilia, molti dei quali arrivati dall’Argentina, una cena al tramonto magica e speciale che si è poi conclusa con una bella serenata per la sposa. Una festa in grande stile con il campione Francesco Moser più che protagonista. Ignazio infatti lo ha immortalato mentre cantava accompagnato da un bravissimo musicista alla fisarmonica.

La festa di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser prima del matrimonio

La location scelta per questo matrimonio, che vedrà arrivare in Toscana anche molti vip e personaggi del mondo dello spettacolo è il borgo di Artimino, in provincia di Firenze. Il matrimonio sarà celebrato alle 18 in forma civile da un amico della coppia nella villa medicea La Ferdinanda, la villa dei cento camini, e già da ieri si sono accesi i riflettori. Si legge sul Tirreno: “Le famiglie dei due promessi sposi hanno cenato al ristorante “La cantina del Redi”, che è stato affittato per l’occasione e “schermato” per mantenere la privacy degli invitati“. Matrimonio dunque blindatissimo per Cecilia e Ignazio anche se noi speriamo di vedere qualche scatto postato sui social per ammirare la sposa che per l’occasione vestirà delle creazioni dell’atelier Emé. E ovviamente anche grande curiosità per la damigella d’onore, la piccola Luna Marì, figlia di Belen e nipote di Ignazio e Cecilia.

L’appuntamento dunque è per le 18 di oggi in un borgo davvero blindatissimo con il lavoro delle forze dell’ordine già iniziato questa mattina. Il matrimonio di Cecilia e Ignazio ha infatti attirato diversi curiosi, come succede spesso quando i vip si sposano.