Luna di miele italiana per Clizia e Paolo che restano vicini a Eleonora Giorgi

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono uniti in matrimonio il 12 luglio scorso a Forte dei Marmi. La coppia, che ha iniziato la sua storia d’amore sotto i riflettori della casa del Grande Fratello, non si è mai separata da quel momento. Dalla loro unione è nato, 18 mesi fa, il piccolo Gabriele, che è diventato il fratellino di Nina, la figlia che Clizia ha avuto dal precedente matrimonio con Francesco Sarcina, il frontman delle Vibrazioni. Una famiglia unitissima e anche molto amata sui social. I follower sono pazzi degli occhioni del piccolo Gabriele ma anche di tutto l’amore che Clizia e Paolo emanano. E di questi tempi, si fa molta attenzione a scovare le coppie fake sui social. Ma i fan di Clizia e Paolo hanno pochi dubbi: il loro amore p puro e sincero, proprio come si è visto nel giorno del matrimonio.

Clizia e Paolo luna di miele italiana dopo le nozze a Forte dei Marmi

Inizialmente, Clizia e Paolo avevano programmato le nozze per l’autunno, ma hanno deciso di anticiparle per permettere a Eleonora Giorgi, madre di Paolo, di partecipare senza preoccupazioni. Eleonora Giorgi, infatti, sta affrontando una battaglia contro un tumore al pancreas, e la coppia ha scelto di trascorrere la luna di miele vicino a casa per starle accanto in caso di necessità. Hanno così optato per un viaggio fatto di diverse tappe, prima sono stati in Sicilia e poi hanno deciso di noleggiare uno yacht, per trascorrere così alcuni giorni di relax e divertimento in mare con i loro figli, come mostrano le foto pubblicate su “Chi”. In queste immagini, i neosposi appaiono felici e spensierati, vivendo a pieno questo momento speciale. Tutti scatti che si possono vedere anche sui social di Clizia Incorvaia che ha documentato ogni tappa di questa luna di miele dal sapore italiano.

Eleonora Giorgi ha recentemente condiviso il suo vissuto riguardo alla malattia. Il 28 luglio, ha raccontato di aver ricevuto la diagnosi proprio il giorno del suo 70° compleanno, che coincideva anche con il 50° anniversario della sua carriera. “Se avessi avuto trent’anni, mi sarei disperata”, ha confessato, aggiungendo: “Ma tutto sommato, sono una donna che ha vissuto una vita piena di avventure. Posso permettermi di andarmene, anche se mi spezza il cuore”. La sua maggiore preoccupazione, tuttavia, è il dolore che la sua assenza causerà ai suoi cari: “Mi devasta sapere che soffriranno“. Clizia e Paolo prima di partire per la costiera amalfitana hanno anche trascorso alcuni giorni della loro “luna di miele dal sapore italiano” proprio in compagnia di nonna Eleonora Giorgi in Sicilia.