Volevamo Andare Lontano- Bella Germania su Rai 1 in prime time: tutto quello che c’è da sapere

Si inizia a respirare aria estiva nella programmazione di Rai 1. Dopo aver perso il primato del lunedì sera questa settimana ( il Gf ha battuto la puntata speciale di Porta a Porta senza troppe difficoltà) la rete ammiraglia propone in prime time il 3 giugno una mini serie. Lunedì infatti andrà in onda la prima delle due puntate della mini serie Volevamo andare lontano-Bella Germania. In questi giorni avrete sicuramente visto i vari promo che sono stati mandati in onda dalla Rai per pubblicizzare la mini serie che racconta una dolce storia d’amore tra passato e presente.

La prima puntata andrà in onda il 3 giugno 2019 mentre la seconda puntata sarà trasmessa il 4 giugno 2019. La serie tedesca è invece andata in onda in Germania nel mese di marzo 2019. Ma di che cosa parla Volevamo andare lontano- Bella Germania? Ve lo raccontiamo con tutti i dettagli sulla trama di questa mini serie scelta per il prime time di Rai 1.

VOLEVAMO ANDARE LONTANO-BELLA GERMANIA: LA MINI SERIE TEDESCA SBARCA SU RAI 1

La serie è tratta dal romanzo di Daniel Speck, che risulta anche essere uno degli sceneggiatori della miniserie, mentre tra gli attori protagonisti figurano Natalia Belitski, Silvia Busuioc, Alessandro Bressanello eDenis Moschitto.

Il promo, anche molto lungo rispetto al solito, in onda in questi giorni sui canali Rai, ci ha permesso anche di vedere molte delle immagini della mini serie Volevamo andare Lontano-Bella Germania e di conoscere in qualche modo i protagonisti della storia.

VOLEVAMO ANDARE LONTANO BELLA GERMANIA: LA TRAMA E LA STORIA

Tutto inizia da Monaco. I protagonisti di questa dolce storia, che si arricchisce nella narrazione di ostacoli , sono Julia (Natalia Belitski), una giovane fashion designer, e Ottokar (Joachim Bissmer) che le rivela di essere suo nonno e vorrebbe ritrovare il figlio Vincenzo (Kostja Ullmann), padre della ragazza. Ovviamente come potrete immaginare, la storia d’amore riguarda il passato di Julia… Tutto si lega infatti alla vicenda dei suoi genitori ma prima ancora a quella di suo nonno e sua nonna… Negli anni ’50 Ottokar incontra e si innamora di Giulietta (Siliva Busuic), dal loro fugace incontro nasce Vincenzo. Ma per colpa delle pressioni famigliari Giulietta è costretta a sposare Enzo (Deniz Baser) lasciando Ottokar. Dopo il fallimento del matrimonio, Giulietta insieme a Vincenzo va a Monaco dove, come la sua futura nipote, vorrebbe lavorare come stilista.

I due quindi proveranno a vivere la loro storia d’amore ma un giorno all’improvviso la vita riserva una tragica sorpresa a Ottokar: la sua amata muove a Venezia, durante un viaggio. Vincenzo a questo punto, sconvolto dalla morte della madre, decide di non volere avere nulla a che fare con suo padre.

Una storia che abbraccia tre generazioni e si svolge tra l’isola di Salina, Milano e Monaco di Baviera. Insieme a Julia scopriamo il personaggio di Giulietta, la nonna di cui lei ignorava l’esistenza, e poi quello di Vincenzo, suo figlio, allevato da Enzo, ma in realtà avuto da Vincent, il suo grande amore. La realtà dei Gastarbeiter italiani in Germania, gli anni degli hippie e poi quelli del terrorismo, i vincoli familiari e la mancanza di una famiglia, uno spaventoso incidente avvolto nel mistero, una madre che mente alla figlia, una figlia che ritrova suo padre. Un romanzo costruito come un film (è già pronta la miniserie in tre puntate scritta dallo stesso autore), che illumina la storia recente dell’Italia e della Germania attraverso una vasta galleria di personaggi e un intreccio avvincente.

Appuntamento quindi al 3 giugno 2019 e poi al 4 giugno 2019 con la nuova mini serie scelta per il pubblico di Rai 1.