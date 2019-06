La casa di Carta 3 il trailer ufficiale: bisogna liberare Rio e Berlino c’è! (VIDEO)

A un mese e mezzo dal lancio del primo episodio su Netflix arriva il primo trailer ufficiale della terza stagione de La casa de Papel. E finalmente, con le prime immagini de La casa di Carta 3 scopriamo quella che sarà la trama principale della serie. Avevamo capito che la squadra si sarebbe riunita per una missione speciale ma non sapevamo quello che sarebbe successo. Dalle immagini del trailer ufficiale invece comprendiamo quella che sarà la nuova missione della banda: salvare Rio. Il video ci mostra infatti l’arrivo della polizia nell’Isola in cui Rio e Tokyo vivono. La ragazza riesce a scappare mentre il suo fidanzato viene arrestato e portato quindi in carcere. Inizia per Tokyo la nuova missione: rintracciare il Professore e chiedergli aiuto. Ed è il viaggio verso la Thailandia che porterà Rio di nuovo dal professore, l’uomo che tempo prima le ha cambiato per sempre la vita. Ma che cosa succederà? La squadra tornerà tutta unita per questa missione impossibile? Sembrerebbe proprio di si. Con una clamorosa novità. Nel trailer infatti si vedono le immagini di Berlino: anche lui farà parte di questa terza stagione de La casa di carta anche se non sappiamo, se lo vedremo nel presente o se sarà protagonista di alcuni flashback in quanto morto davvero…

“Stavolta i soldi non c’entrano, stavolta c’è di mezzo la famiglia”

LA CASA DI CARTA 3: ARRIVA IL TRAILER UFFICIALE CHE CI MOSTRA LE PRIME ANTICIPAZIONI DELLA SERIE

Il trailer ci mostra la fuga della banda dopo la rapina alla zecca. Il professore guida questa fuga che porterà tutti in posti diversi ma con una missione, quella di tenersi in contatto qualora succeda qualcosa di grave…

Come potrete vedere da queste immagini, Rio viene arrestato mentre Tokyo riesce a scappare. Si mette in contatto con il professore che riorganizza la squadra: adesso c’è una nuova missione da portare a termine che cosa succederà? Dove si trova Rio e come potrà essere liberato? Una prigione non è la zecca e ovviamente il giovane è un sorvegliato speciale perchè ci si aspetta che i suoi ex amici facciano qualcosa per liberarlo.

Chi rivedremo quindi e chi conosceremo in questa terza stagione de La casa di Carta? Miguel Herrán sarà ancora una volta Rio, Ursula Corbero (Tokyo), Darko Peric (Helsinki), Alba Flores (Nairobi), Jaime Lorente (Denver) ed Esther Acebo(Stoccolma) insieme con le new entries Rodrigo de la Serna, Hovik Keuchkerian e Luka Peros, a giudicare dall’abbigliamento tre nuovi membri della banda del Professore (Álvaro Morte). Al momento conosciamo soltanto i loro nomi: L’Ingegnere, Bogotà e Marsiglia.

“Come lo salviamo Rio? Facendo molto rumore”

E ricordiamo anche che al fianco del Professore ci sarà Raquel mentre Monica, è al fianco di Denver e non è sola. Come ricorderete infatti era in dolce attesa per cui vedremo se avrà messo al mondo un maschietto o una femminuccia!

Non ci resta che aspettare il 19 luglio, data di uscita del primo episodio su Netflix. Sarà una estate spettacolare in compagnia dei nostri amatissimi protagonisti.

