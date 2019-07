Spirito libero, la nuova serie di Canale 5: trama e messa in onda

Sono molte le novità che Canale 5 ha pensato per il suo pubblico. Tra le nuove serie tv presto in onda spicca Spirito libero, serie austriaca del 2017. Sulla rete Mediaset, il promo è già in onda da qualche giorno ma scopriamone di più. Si tratterà di una stagione composta da otto episodi della durata di 45 minuti ciascuno. Spirito libero, probabilmente, appassionerà anche gli amanti degli animali, in particolare, quelli dei cavalli. Perché? Andiamo a vedere la trama per scoprirlo.

Spirito libero: ecco la trama della nuova serie tv che andrà in onda su Canale 5

La protagonista di Spirito libero è la ventitreenne Alexandra Winkler.

Alexandra vive da sola a Vienna, dove lavora presso una panetteria. La giovane scoprirà che è erede di una scuderia che prima apparteneva a suo padre Karl. Alexandra però non è cresciuta con lui ma con genitori adottivi. Per questo ha anche creduto di essere rimasta orfana ma la verità era diversa e adesso ha una nuova famiglia con cui avrà anche dei problemi, soprattutto con uno dei suoi fratellastri. La ragazza instaurerà poi un rapporto molto speciale con il cavallo December ma come andrà a finire la storia della protagonista?

Quando andrà in onda Spirito libero, la nuova serie tv di Canale 5?

C’è molta attesa e soprattutto tanta curiosità per l’arrivo su Canale 5 della nuova serie tv Spirito libero. Ma quando vedremo in onda la serie sulla rete Mediaset? Il promo di Spirito libero è già in onda e, con tutta probabilità, la serie sarà trasmessa in prima serata su Canale 5 entro l’estate. Non c’è ancora una data ufficiale di messa in onda ma il mese di uscita dovrebbe essere quello di agosto. Molto presto avremo sicuramente dei nuovi aggiornamenti che riguardano non solo la data ufficiale in cui Spirito libero verrà finalmente trasmessa in tv ma anche ulteriori dettagli che riguardano proprio la serie stessa.

A quanto pare Mediaset non vuole lasciare il suo pubblico in preda alle repliche in estate e, nonostante gli ascolti non troppo brillanti delle serie in onda in queste prime settimane d’estate, Canale 5 continua a proporre delle novità.

Cosa ne pensate della nuova serie televisiva Spirito libero? Siete curiosi di vederla? Non ci resta che aspettare agosto per la messa in onda!