Un passo dal cielo 5 le anticipazioni sulla prossima stagione: la vendetta del maestro

Proprio in questi giorni su Rai 1 stanno andando in onda le repliche di Un passo dal cielo 4, tra le fiction più amate e apprezzate. Francesco Neri, interpretato da Daniele Liotti, è tra i protagonisti della fiction di Rai 1 e lo ritroveremo anche in Un passo dal cielo 5. Ma sono tante le cose che accadranno nella quinta stagione della fiction di Rai 1 e nelle nostre anticipazioni vi raccontiamo quello che accadrà. Pronti per scoprire le ultime news su Un passo dal cielo 5? Francesco ed Emma stanno ancora insieme? Che cosa è successo alla coppia? Possiamo dirvi che ci saranno grandi colpi di scena e ritroveremo anche la figura del maestro che a quanto pare ha intenzione di vendicarsi dell’uomo che lo ha mandato in carcere…Non solo, un altro grande mistero sarà centrale in questa quinta stagione di Un passo dal cielo, la trama porterà a galla un segreto sul passato di Francesco…E per chi ama la simpatia di Vincenzo, il commissario sarà di nuovo protagonista!

UN PASSO DAL CIELO 5 ANTICIPAZIONI E NEWS SULLA TRAMA

Francesco Neri, il comandante della Forestale di San Candido sarà ancora protagonista della fiction di Rai 1 . Lo abbiamo lasciato a guardare il cielo sulla sua casa sospesa sul lago di Braies, accanto a Emma Giorgi, la donna che ama. Un grande happy end se non fosse che in questa nuova stagione ritroveremo Neri da solo, senza Emma e in compagnia di una nuova donna.

Che fine ha fatto Emma? La ritroviamo in carcere a parlare con il Maestro, l’uomo che ha ucciso la moglie di Neri. Perché parla con lui chiedendo il suo aiuto? Il Maestro sembra disposto a tutto per vendicarsi del forestale, anche a colpirlo negli affetti più profondi, portandogli via la cosa più preziosa: suo figlio. Un figlio scomparso che Francesco non

sapeva neanche di avere.

Torna anche Vincenzo Nappi. Il nostro poliziotto sta diventando padre. È

il momento più felice della sua vita. Peccato che Eva invece non riesca nemmeno a prendere in braccio la figlia appena nata. È solo un momento di stanchezza dopo il parto? Nappi sembra essere nato per la paternità, ma Eva è pronta a fare la madre e a crescere insieme a lui la bambina? Oppure vuole fare altro della sua vita? Ed è proprio

in questo momento di difficoltà che entra in scena Valeria Ferrante, una nuova forestale dal passato burrascoso che si trasferisce a vivere, insieme a Vincenzo e alla bambina, nella foresteria della caserma. Valeria dovrà prendersi cura della nipote Isabella, un’adolescente timida e ingenua. E così la foresteria diventerà la casa di una strana famiglia allargata che porterà sorrisi, incomprensioni e, per Vincenzo, forse qualcosa in più.

Che ne dite, vi piacciono tutte queste anticipazioni?