La casa di carta 4 anticipazioni: bugie, inganni e un piano da portare a termine

Dopo l’ultima puntata de La casa di Carta 3 ( per chi ha già visto tutti e otto gli episodi della serie ) la domanda è solo una: che cosa succederà nella prossima stagione? Come forse saprete, la season 4 de La casa de papel è stata confermata per cui adesso le domande sono tante. Che cosa succederà ne La casa di carta 4 e quali potrebbero essere le anticipazioni di questa nuova serie? Capirete bene che al momento, tutto quello che possiamo fare, è solo immaginare perchè il lavoro alla quarta stagione non è ancora iniziato. Ma è chiaro che ci sia un piano da portare a termine…I membri della banda in qualche modo dovranno lasciare la banca di Spagna. Ma tante sono le cose successe proprio nell’ultimo episodio de La casa di carta per questo gli interrogativi dei fans sono tantissimi.

LA CASA DI CARTA 4 ANTICIPAZIONI E NEWS: NAIROBI E’ MORTA?

Il primo grande enigma riguarda Nairobi. La ragazza è stata colpita da un cecchino e versa in gravi condizioni. La sensazione è che per lei ci sia poco da fare. Nairobi è morta, Nairobi morirà, Nairobi ci sarò ne La casa di carta 4: queste sono solo alcune delle domande che i fans della serie si stanno facendo proprio in queste ore. Ma ovviamente, come potrete immaginare, non ci sono risposte a queste domande.

LA CASA DI CARTA 4 ANTICIPAZIONI E NEWS: RAQUEL COLLABORA CON LA POLIZIA?

E l’altra domanda riguarda Raquel: che cosa ne sarà di lei? Il professore capirà che è stato ingannato da Sierra proprio come lui ha cercato di ingannare la polizia? Raquel non è morta e potrebbe persino iniziare a collaborare con la polizia anche se, come si è visto nell’ultimo episodio de La casa di carta, sarebbe stata disposta a dare la vita per Sergio…Ma non dimentichiamo che Raquel ha tanto da perdere: Sierra sa bene quelli che sono i suoi punti deboli e potrebbe riuscire a farsi dire quello che Raquel sa. Va anche detto che ormai, la guerra è iniziata. E quindi il professore sta improvvisando. Difficile che le informazioni di Raquel possano essere utili in qualche modo. Ma c’è un’altra persona che potrebbe comparire in questa quarta stagione de La casa di carta…

LA CASA DI CARTA 4 SARA’ LA VOLTA DI TATIANA, LA FIDANZATA DI BERLINO?

Per molto tempo, seguendo la serie, abbiamo pensato che alla fine, dopo una ricompensa da 10 milioni di euro, sarebbe uscita fuori Tatiana. Parliamo ovviamente della fidanzata di Berlino, la donna che conosce alla perfezione il piano. Le cose però adesso sono due o forse tre: Tatiana potrebbe non comparire, ma ci sembra strano vista l’insistenza con cui si è parlato di lei; Tatiana potrebbe collaborare con la polizia per avere la sua ricompensa oppure la donna potrebbe essere la salvatrice della banda.

Per il momento solo supposizioni e nulla di più…Netflix potrebbe dare altre notizie, come ad esempio anche il periodo nel quale potrebbe uscire la serie, nei prossimi giorni. Non ci resta che attendere.

