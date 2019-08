The Crown 3: Netflix annuncia la data di uscita con una Regina Elisabetta diversa

E’ tempo di iniziare il conto alla rovescia per tutti i fans della serie The Crown. Poche ore fa infatti Netflix, con un brevissimo teaser ha annunciato la data di uscita di The Crown 3. E per la prima volta abbiamo anche visto la “nuova” Regina Elisabetta. Gli anni passano per tutti e, dopo due stagioni durante le quali ci siamo affezionati a sua maestà, adesso è tempo di cambiare. Sarà l’attrice premio Oscar Olivia Colmar ( prende il posto della straordinaria Claire Foy) a vestire i panni della Regina Elisabetta, a dimostrazione di quanto Netflix tenga a questa serie. La scelta degli attori protagonisti è da sempre una sicurezza, vista la buona riuscita delle prime due stagioni. Nessun altro indizio, almeno per ora, se non la data di lancio sulla piattaforma streaming. Sarà il 17 novembre la data scelta per la pubblicazione della terza attesissima stagione di The Crown.

130 milioni di dollari a stagione, secondo i rumors, per la serie che fa discutere in tutto il mondo. A nostro avviso una delle migliori serie di Netflix da ogni punto di vista. Per la scelta narrativa, per la capacità di raccontare in modo impeccabile le vicende della famiglia reale, per il cast eccellente e per il confezionamento finale che ne fa, a nostro avviso, una delle migliori serie di sempre.

NETFLIX ANNUNCIA LA DATA DI USCITA DI THE CROWN 3: COSA VEDREMO NELLA TERZA STAGIONE?

Avevamo lasciato la Regina alle prese con la nascita di Edoardo, alle prese con le foto di famiglia, insieme a sua sorella, anche lei diventata mamma. Che cosa succederà invece nel corso della terza? The Crown 3 vede la regina Elisabetta e gli altri protagonisti catapultati nel 1963, alle prese con l’ascesa dei Beatles e la vittoria inglese ai mondiali di calcio del 1966 contro la Germania Ovest. Scritta da Peter Morgan racconterà le vicende del trono inglese fino al 1977. In questa nuova stagione ci sarà anche più spazio per Carlo e Camilla, che si conoscono proprio all’inizio degli anni Settanta a una partita di polo. La figura della Regina quindi sarà ancora una volta centrale ma il punto di vista si allargherà anche su altro, le storie dei 4 figli di Filippo ed Elisabetta avranno ampio spazio . Per quanto riguarda invece l’arrivo di Lady Diana, bisognerà aspettare The Crown 4.

Vedremo quindi come procede la storia d’amore tra Elisabetta e Filippo, sicuramente più maturi rispetto alle prime due. I capricci della sorella di Elisabetta e molto altro…

UN CAST RINNOVATO PER LA TERZA STAGIONE DI THE CROWN

Come dicevamo in precedenza, visto che gli anni passano per tutti, era logico pensare che anche il cast sarebbe stato rinnovato. E infatti in questa terza stagione i protagonisti avranno un volto diverso. Al posto di Claire Foy, l’attrice che ha interpretato la giovane regina Elisabetta II, c’è il premio Oscar Olivia Colman; Tobias Menzies sarà il principe Filippo, Helena Bonham Carter prende il posto di Vanessa Kirby nel ruolo della principessa Margaret, Ben Daniels nel ruolo di Tony Armstrong-Jones, Josh O’Connor nel ruolo del principe Carlo, Erin Doherty nel ruolo della principessa Anna, Marion Bailey nel ruolo della Regina Madre e Jason Watkins nel ruolo del primo ministro Harold Wilson.

L’appuntamento quindi è per il 17 novembre quando Netflix lancerà la terza stagione della serie.

