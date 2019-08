Tredici 3 SPOILER, chi ha ucciso Bryce Walker: tutta la “verità” sul suo omicidio

Si deve arrivare quasi fino alla fine della terza stagione di Tredici per scoprire chi ha ucciso Bryce Walker . Ma il finale è completo, forse non è quello che ci si aspettava e non premia la verità, anzi. Vi stiamo per raccontare come si chiude la terza stagione di Tredici per cui, se non amate gli spoiler, non continuate la lettura. Se invece siete curiosi di sapere chi ha ucciso Bryce, allora potete continuare a leggere il nostro articolo.

Il finale ci ha convinti? A dire il vero non totalmente perchè, come scoprirete, dopo aver visto il tredicesimo e ultimo episodio di Tredici 3, avrete dei dubbi sulle scelte fatte degli autori. L’ultimo episodio della serie ci mostrerà come tutto il gruppo guidato da Ani e Clay, giocherà al piccolo investigatore, mettendo insieme i pezzi e scrivendo una pagina diversa da quella che è la realtà e dando alla polizia il miglior assassino possibile. Peccato che non sia lui…

IL GRAN FINALE DI TREDICI 3: ECCO TUTTA LA VERITA’ SULL’OMICIDIO DI BRYCE WALKER

Saranno Ani e Clay a costruire quella che è la migliore verità per questa vicenda e lo faranno dopo che Jessica avrà confessato ala sua amica quello che è realmente successo la sera in cui Bryce è morto. La realtà è questa: Zach ha picchiato ferocemente Bryce, rimasto da solo sul molo. Jessica è arrivata sul posto accompagnata da Alex. Bryce aveva una cassetta per lei. Jessica lo avrebbe lasciato volentieri a dormire una notte al freddo sul molo ma Alex, mosso dalla clemenza, aveva deciso di aiutare Bryce. Peccato però che ancora una volta sia venuto fuori tutto l’animo violento di Walker. Parole così taglienti che Alex non ha resistito e, rivivendo emozioni rabbiose, lo aveva gettato in acqua.

Questa è la verità sulla morte di Bryce che però sarà riscritta da Ani e company con la complicità del padre di Alex che, pur capendo che quella sera suo figlio era in quel posto, ha deciso di tacere e diventare complice dei ragazzi.

Ani e gli altri hanno fatto in modo che tutta la colpa cadesse su Monty. Hanno spiegato che Bryce lo aveva minacciato. Monty lo avrebbe seguito dopo la partita per fargli del male. E lo avrebbe fatto, dopo che Zach aveva già picchiato Bryce. Nel frattempo Monty in carcere, distrutto dalle parole di suo padre, si era tolto la vita ( è stato arrestato per lo stupro di Tayler). Ad Ani quindi tutto questo sembra perfetto: Monty non potrà difendersi…

Questo è il finale: tutti liberi, tutti puliti, un morto che paga per qualcosa che non ha fatto.

E’ davvero quello che il pubblico si meritava? E’ davvero un insegnamento corretto da dare ai ragazzi che seguono la serie? Immaginiamo che le critiche non mancheranno, anche in questo caso.