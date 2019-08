Tredici 4 si farà: Winston racconterà la verità sulla morte di Bryce Walker?

Se siete qui a leggere il nostro articolo avete di certo visto tutti e tredici gli episodi della terza stagione di Tredici ( leggi qui la trama di tutti gli episodi). E vi starete anche chiedendo: sarà questo il finale? Ci sarà la quarta stagione di Tredici? Quando Netflix ha annunciato la data di uscita di Tredici 3 negli Usa, ha anche rivelato che la quarta stagione si farà. Una notizia che in Italia non ha avuto molta eco, complice anche il fatto che Tredici 3 è arrivata in piena estate. Una cosa però è certa: il pubblico forse, dopo aver visto la terza stagione di Tredici, vuole davvero vederne una quarta perchè il finale, non è quello che dei ragazzi dovrebbero vedere, a nostro modesto avviso! Nella quarta stagione quindi, la verità sulla morte di Bryce Walker, la vera storia di quella notte, verrà alla luce? Clay e Ani hanno studiato insieme agli altri ragazzi un piano che per loro, era davvero perfetto. Dare tutta la colpa a Monty equivaleva a dare un colpevole alla polizia, senza rischiare che uno di loro finisse in manette. Ma Clay e Ani non potevano sapere che Monty, la sera in cui è stato ucciso Bryce non era da solo. Era in dolce compagnia. E Ani lo ha scoperto forse troppo tardi. A questo punto quindi la domanda è semplice: Winston deciderà di parlare, nonostante tutto?

Tre sono le cose che sono rimaste in sospeso dopo il finale della terza stagione di Tredici.

TREDICI 4 ANTICIPAZIONI: CHE COSA ACCADRA’ NELLA QUARTA STAGIONE DELLA SERIE?

Pare che Tredici 4 sarà l’ultima. I protagonisti sono all’ultimo anno e stanno per diplomarsi. Ma cosa succederà nelle loro vite? Li abbiamo lasciati tutti nuovamente sereni nel giorno del Ringraziamento con le loro famiglie…E dopo? Il dopo potrebbe arrivare da una confessione: quella di Winston. Se il ragazzo andasse alla polizia a dire che Monty era insieme a lui, gli fornirebbe un alibi. A tal proposito c’è da dire che, mentre il pubblico, soprattutto negli Usa, ha apprezzato moltissimo il personaggio di Winston, e spera quindi di rivederlo, non ha riscosso lo stesso successo il personaggio di Ani che su Twitter, ha ricevuto moltissima disapprovazione.

Il secondo punto è quello legato alle armi. Nel finale del tredicesimo episodio vediamo che un pescatore ha ripescato il borsone con tutte le armi. Cosa c’era lì dentro? E che cosa farà la polizia, indagherà?

Il terzo dubbio è legato a un piccolo particolare che vediamo nel primo episodio di Tredici. Ani torna a casa con una maglia macchiata di sangue e cerca di lavarla nel lavandino del bagno. Sembrerebbe essere proprio la maglia bianca che indossa la sera della partita. Ma questa storia resta in sospeso: ha un qualche significato?

La quarta stagione di Tredici si potrebbe quindi sviluppare su queste tematiche e ovviamente tutti si chiedono se alla fine, a pagare per la morte di Bryce, saranno i suoi veri assassini…

