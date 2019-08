Tredici 3 su Netflix: la trama completa dei 13 episodi della terza stagione

Conto alla rovescia finito almeno per tutti i fans di Tredici che dal 23 agosto potranno godersi i nuovi episodi della serie americana tanto discussa. Oggi Netflix ha lanciato Tredici 3 e, come successo per le prime due stagioni, sono tredici gli episodi che compongono la stagione. Ritroviamo tutti i ragazzi che sono stati protagonisti delle prime due stagioni, sono passati otto mesi dalla sera della festa, la sera in cui Tayler avrebbe voluto uccidere i suoi compagni e farsi saltare in aria ma è stato fermato da Clay e Tony. Il gruppo di amici dopo questo episodio sembra essersi saldato ancora di più anche se i segreti continuano a emergere. Non solo, questa terza stagione di Tredici, come del resto avrete visto dal trailer, si apre con un grande interrogativo: chi ha ucciso Bryce? Già dal primo episodio si entrerà in questa vicenda visto che il giovane studente, non si trova più e i suoi ex compagni, che avrebbero tutti un buon motivo per averlo fatto fuori, vengono tenuti sotto osservazione dalla polizia. Narratrice di questa terza stagione è una nuova protagonista. Lo sguardo quindi non sarà più quello di Clay ma di una ragazza che non abbiamo visto nelle prime due stagioni.

Come sempre facciamo quindi vi racconteremo nel dettaglio la trama completa dei tredici episodi di Tredici 3 per cui, se non amate gli spoiler, fermate qui la vostra lettura.

TREDICI 3: TUTTO QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE SULLA TERZA STAGIONE DELLA SERIE NETFLIX

Mesi dopo la Festa di Primavera, la Liberty High è scossa da un nuovo trauma quando Bryce Walker viene ucciso nella notte dell’homecoming… e chiunque è un sospettato.

-Sono tredici gli episodi che compongono questa terza stagione

-Ogni episodio dura circa un’ora tranne l’ultimo che ha una durata di 72 minuti

-La voce narrante non è quella di Clay ma il punto di vista è di Ani

-Il grande mistero da risolvere è legato alla morte di Bryce

-Sono passati otto mesi dalla sventata strage a scuola

TREDICI 3 LA TRAMA COMPLETA DEL PRIMO EPISODIO DAL TITOLO SI, SONO LA RAGAZZA NUOVA

La polizia interroga Clay sulla scomparsa di Bryce. Il ragazzo ricorda come ha coperto le tracce di Tyler e incontrato Ani dopo la Festa di primavera.

Tredici terza stagione, il riassunto completo dell’episodio 3×01– Nel primo episodio della terza stagione facciamo la conoscenza di Ani, una ragazza che vive con sua madre nella casa dove la donna fa la colf. Nei primi minuti dell’episodio succede qualcosa di molto strano: Ani sta lavando in bagno una maglietta sporca, sembrerebbe di sangue. E’ arrivata a scuola solo da otto mesi e per tutti era la ragazza nuova ma sembra esser entrata a fa parte del gruppo di Clay. Proprio Clay viene portato in centrale e tutti i suoi amici pensano che sia per la storia della strage mancata. Clay e Tony infatti la sera della festa hanno evitato che Tayler venisse arrestato e magari rinchiuso per sempre in una clinica e hanno poi nascosto le armi che avrebbe voluto usare. Una serie di flashback ci mostra quello che è successo la sera della festa. Gli amici di Tayler e di Clay hanno deciso di proteggere il giovane. Clay però è in centrale per un altro motivo: Bryce Walker è scomparso. La polizia lo ha convocato perchè Clay aveva minacciato Bryce, come ricorderete. Inoltre nella camera dello studente è stato trovato un oggetto che apparteneva proprio a lui. Nel gruppo, apparentemente, nessuno sembra sapere che fine possa aver fatto Bryce. Il papà di Alex prova a parlare con suo figlio per chiedergli come erano i suoi rapporti con Walker.

A quanto pare alla partita che si è giocata il giorno in cui Bryce è scomparso, è successo qualcosa di cui i ragazzi parlano ma nessuno rivela…Justin vive ancora con la famiglia di Clay ma per loro in casa c’è uno spazio tutto loro. Clay e Tony otto mesi prima avevano aiutato Tayler senza però sapere che il ragazzo era stato aggredito e violentato a scuola. Ani ricorda che dopo la festa si vedeva che tutti erano molto tesi. E’ proprio in quella occasione che Clay e Ani si sono incontrati la prima volta, al primo giorno di scuola di lei. Tra gli incontri fatti in questo primo giorno c’è quello con Jessica che colpisce molto Ani.

Quello che però i nuovi compagni di Ani non sanno è che lei vive in casa di Bryce, sua madre infatti è l‘infermiera della famiglia Walker. Il padre lo ha cacciato di casa e lui è tornato a vivere con sua madre. Tornando al presente, la mamma di Bryce continua a chiedersi che cosa possa esser successo e inizia a credere che alla partita potrebbe essere accaduto qualcosa di brutto. Ani, che sta parlando con qualcuno per raccontare quello che è successo negli ultimi otto mesi di vita, spiega che lei ha conosciuto un Bryce che nessuno di loro ha conosciuto…Il fidanzato di Tony ha paura che lui possa finire nei guai. Clay vuole capire cosa è successo la sera della partita e chiede a Justin cosa ricorda lui e poi guarda le foto scattate da Tyler quella sera. Capiscono che Zac ha detto qualcosa di non vero sulla partita…Nel frattempo succedono altre due cose: Zan telefona a Bryce per chiedergli che fine abbia fatto mentre Tyler ascolta un messaggio che ha ricevuto proprio da Walker. “Quella cosa di cui abbiamo parlato è tutto a posto, mi raccomando stammi bene” si sente dire nel messaggio mentre compare anche una cassetta…Tayler si scatta delle foto: lo aveva fatto anche la sera in cui era stato aggredito. Montgomery viene portato in centrale. Clay rilegge l’ultimo messaggio che ha inviato a Bryce, gli aveva scritto: “Non voglio parlare con te, ti voglio morto”.

TREDICI 3 LA TRAMA COMPLETA DEL SECONDO EPISODIO DAL TITOLO SE RESPIRI SEI UN BUGIARDO

Dopo aver saputo della gravidanza di Chloe, Clay e Ani vanno a trovarla. Chloe ricorda come ha trovato conforto in Zach… sempre all’insaputa di Bryce.

Tredici 3 riassunto completo episodio 3×02– Clay continua a pensare al messaggio che ha mandato a Bryce e riprende a fare degli incubi.

Continuano le indagini per capire che fine abbia fatto Bryce. La polizia pensa che se ne sia andato in modo volontario. Continuano i flashback che mostrano quello che è successo tra Tayler e i ragazzi dopo la festa di primavera. Avevano anche organizzato dei gruppi in modo da non lasciare mai Tayler da solo per evitare che in qualche modo avesse potuto rifare qualcosa o farsi de male.

Justin e Clay chiedono spiegazioni a Zach su quello che è successo la sera della partita. Il ragazzo spiega perchè ha mentito. Rivediamo il momento in cui 8 mesi prima Zach era diventato capitano, gli altri compagni non l’avevano presa benissimo in particolare Monty.

Qualche giorno dopo aver conosciuto Clay, Ani gli fa notare che sembra uno che gestisce le cose. Intanto sembra che Zach custodisca un segreto che riguarda Chloe. Clay prova a chiedere a Jessica che fine abbia fatto la ragazza ma sembra che lei non sappia nulla. Jessica però sa che Chloe era incinta. Alex ha visto che Monty ha minacciato Tyler e forse ha capito quello che succede ed è successo al suo amico. Minaccia Monty con un pugnale. Clay e Ani vanno da Chloe per dirle se sa di Bryce ma lei non vuole parlare ma poi quando citano la sua gravidanza, la ragazza cede. Dice di non aver detto nulla a Bryce. Rivediamo un colloquio tra la ragazza a Bryce durante il quale lui le promette che cambierà, che sarà migliore per lei.

Nel suo discorso come candidata al consiglio degli studenti, Jessica parla delle violenze subite e di quello che vorrebbe fare a scuola. Proprio in quella occasione, Zach si rende conto che Chloe sta male. Lei gli aveva rivelato di essere incinta. La ragazza aveva deciso di abortire. Zach invece si era proposto di dire a tutti che il bambino era suo figlio. La madre di Bryce sembrava aver capito che stava succedendo qualcosa e a suo modo aveva consigliato a Chloe di lasciare Bryce. E alla fine lei aveva abortito. Ha anche deciso di cambiare scuola ma soprattutto di lasciare Bryce. Zach quindi le chiede di vedersi in estate. Parlando con Ani e Clay, dice loro quello che è successo con Chloe. Tayler e Tony si allenano con la boxe.

Durante l’allenamento arriva un uomo che sembra aver a che fare con Justin…Tyler continua ad ascoltare il messaggio che Bryce gli ha mandato mentre guarda le sue foto sul computer. Clay è convinto che Bryce sapeva dell’aborto e che per questo gli ha rotto il ginocchio.

Ani rivela a Clay di aver parlato con Bryce di quello che era successo con Chole per questo sa che lui non immaginava nulla dell’aborto. Clay pensa che Ani gli abbia mentito su molte cose. Lei dal canto suo è convinta di aver conosciuto un ragazzo diverso da quello che il gruppo di compagni di scuola ha visto in Bryce...Pare che Walker non stesse affatto bene nella nuova scuola. I suoi compagni avevano iniziato a bullizzarlo e inoltre lo odiavano per quello che aveva fatto . Per loro era un bersaglio facile. E Bryce cercava di sfogarsi distruggendo mezza casa, proprio il giorno in cui Chloe lo aveva lasciato, il ragazzo si era confidato con Ani.

Zach e Chloe si incontrano e lei gli chiede spiegazioni di quello che ha fatto la sera della partita visto che lo ha aspettato per molto tempo. Sospetta che possa avere a che fare con la scomparsa di Bryce?

Nella camera di Bryce, Ani trova una lettera che è stata scritta per Jessica.

Il cadavere di Bryce viene ritrovato in acqua, porta ancora addosso la divisa della scuola…

TREDICI 3 LA TRAMA COMPLETA DEL TERZO EPISODIO DAL TITOLO LA BRAVA PERSONA E’ INDISTINGUIBILE DA QUELLA CATTIVA

Mentre le indagini della polizia mettono in agitazione la scuola, Ani ricorda lo scontro tra Jessica e Bryce. Sempre più sospettosi della ragazza, Ani e Clay la seguono.

Tredici 3 riassunto completo dell’episodio 3×03– Mentre Justin si riveste in camera, Clay nota che ha uno strano segno sulla schiena. Sembrano essere tre graffi. Dice di esserseli fatti durante una partita. Quando Clay va a prendere Ani vede una serie di macchine della polizia nei pressi della casa di Bryce. I poliziotti chiedono a Clay se sa qualcosa, se ha ricordato qualche dettaglio utile. Ani gli rivela che è stato trovato un corpo e la madre di Bryce è andata in obitorio per un riconoscimento. Clay si rende conto di essere nei guai visto che, una settimana prima della scomparsa aveva nuovamente minacciato Bryce. Quando lo dice agli altri, Justin sembra essere sconvolto.