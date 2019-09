La verità sul caso Harry Quebert seconda puntata: il padre di Nola potrebbe essere il suo assassino?

Che cosa succederà nella seconda puntata della serie La verità sul caso Harry Quebert in onda il 3 settembre 2019 su Canale 5 ? Lo scopriamo proprio con le anticipazioni che ci rivelano la trama dei due episodi in onda oggi. Come avrete visto la storia ruota intorno alla morte di Nola, una ragazzina di 15 anni che aveva una storia d’amore con Harry Quebert, scrittore famoso in tutto il mondo. La fama di Harry però è arrivata dopo l’incontro con Nola e la sensazione di tutte le persone che adesso vedono in lui il demonio, è che il suo libro best seller, Le origini del male, racconti qualcosa che abbia a che fare con l’omicidio di Nola. A non credere a questa possibilità c’è Marcus. E’ un giovane scrittore che ha studiato con il professor Quebert e che crede alle sue parole. Non pensa sia capace di uccidere e per questo si offre di aiutarlo, con la speranza, tra l’altro, di trovare ispirazione per il suo secondo libro. Dopo aver venduto migliaia di copie in tutto il mondo con il suo primo romanzo, adesso Marcus ha il blocco dello scrittore e non riesce a sbloccarsi. Il suo editore vorrebbe che scrivesse un libro su Quebert ma Marcus non sembra essere d’accordo…

Inizia invece a indagare su quello che potrebbe esser accaduto la notte in cui Nola è stata uccisa ma tutto quello che trova, sembra portare al professore…

LA VERITA’ SUL CASO HARRY QUEBERT ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA: LA TRAMA DEL 3 SETTEMBRE 2019

Chi avrebbe avuto un motivo valido per uccidere Nola? La sensazione è che forse una persona a lei cara, che aveva scoperto della sua fuga con lo scrittore, possa averle fatto del male. Potrebbe essere suo padre l’assassino? Una cosa è certa:forse più persone vogliono che Marcus vada via, non a caso la macchina di Quebert viene date alla fiamme come avvertimento…

Goldman viene a conoscenza di due verità che riguarda la giovane quindicenne che nasconde vari segreti. In primis Nola veniva maltratta dalla madre per via del suo carattere ribelle e secondo la giovane aveva una relazione con un uomo molto più grande di lui. Si tratta di Elijah Stern, un uomo ricco e potente che inviava il suo autista personale a prelevare la ragazza. Indagando sull’uomo, Goldman scopre che Stern viveva nella casa di Harry che aveva affittato ed acquistato solo dopo la scomparsa di Nola. A questo punto quindi Marcus decide di andare a casa dell’uomo e lì trova qualcosa di inaspettato, ci sono infatti i quadri della ragazza che posa completamente nuda… Perché Stern ha questi quadri? E’ possibile che sia lui il colpevole della morte di Nola?

A quanto pare ci sono più persone che quella notte avrebbero potuto seguire Nola nel bosco per farle del male…

Tutto questo e molto altro nella seconda puntata de La verità sul caso Harry Quebert in onda oggi su Canale 5.