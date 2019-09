Rosy Abate 2 si debutta su Canale 5 con un doppio appuntamento: le anticipazioni

Anche la programmazione di Canale 5 per la prima serata entra nel vivo. E c’è grande attesa per la seconda stagione di Rosy Abate-La serie, che è tra le prime fiction a debuttare nel prime time della rete. Il conto alla rovescia per la fiction con Giulia Michelini è terminata: oggi finalmente ufficializzata la data della messa in onda di Rosy Abate 2 con una piccola sorpresa. Per “farsi perdonare” per l’attesa, due anni dopo, Rosy torna con un doppio appuntamento. Tra dieci giorni infatti il pubblico di Canale 5 potrà seguire ben due puntate in una settimana. I primi episodi di Rosy Abate 2 andranno in onda il 18 settembre ( la serata è quella del mercoledì lasciato libero da Live-Non è la d’Urso che invece va in onda alla domenica sera). E poi, per la prima settimana, si va in onda al venerdì sera. Due puntate quindi, la prima il 18 settembre e la seconda il 20 settembre. Una piccola curiosità: la fiction andrà in onda contro Chi l’ha visto al mercoledì e contro Quarto Grado al venerdì, quando si dice la parcondicio.

E adesso scopriamo qualche dettaglio in più su questa seconda stagione di Rosy Abate, visto che il promo rivela anche delle curiosità molto interessanti. Ecco per voi le anticipazioni.

ROSY ABATE 2 NEWS E ANTICIPAZIONI: ECCO COSA SUCCEDERA’ NELLA SECONDA STAGIONE

La fiction ripartirà con Rosy che, scontata la pena, può finalmente riabbracciare il figlio Leonardino, interpretato da Vittorio Magazzù. Difronte, però, non troverà il bambino innocente che aveva lasciato, ma un ragazzo irrequieto e difficile, cresciuto troppo in fretta e già inserito negli ambienti mafiosi. Di quel bambino che lei aveva ritrovato qualche anno prima non è rimasto più niente. E inoltre Leonardo è cresciuto in un ambiente molto diverso da quello che Rosy ha frequentato. Un denominatore in comune però c’è: la criminalità.

Quello della Regina di Palermo sarà un disperato tentativo di riavvicinarsi a lui. Non sarà facile perchè Rosy adesso non è a Palermo e la sua vita a Napoli sarà ricca di ostacoli…Non mancherà anche una dolce storia d’amore per Rosy che però prima della sua vita privata, metterà ancora una volta suo figlio.

La serie, diretta da Beniamino Catena per Taodue, vedrà tra le new entry Davide Devenuto e Maria Vera Ratti.