Un passo dal cielo 5 anticipazioni seconda puntata: Francesco scopre la verità su suo figlio?

Che cosa succederà nella seconda puntata di Un passo dal cielo 5? Lo scopriamo con le ultime news e le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata in onda la prossima settimana. Pronti per scoprire cosa succederà il 19 settembre 2019 a San Candido? “Le radici del male” è il titolo della puntata che vedremo la prossima settimana su rai 1. Un nuovo mistero si sviluppa in questa quinta stagione di Un passo dal cielo, un mistero che porta Francesco Neri nel suo passato. L’uomo infatti viene a sapere che forse, quando era più giovane ha avuto un figlio. La donna che ha messo al mondo il bambino però, non gli ha mai detto nulla. E’ chiaro che Francesco voglia scoprire di che cosa si tratta…Allo stesso tempo la comparsa e scomparsa di Emma a San Candido preoccupa tutti. Perchè la ragazza va in carcere per trovare il maestro? Neri dovrà affrontare un momento delicato perchè sarà persino accusato di omicidio. Vincenzo invece se la dovrà vedere con il suo nuovo ruolo da papà…Eva infatti lo ja lasciato da solo…Scopriamo quindi quelle che sono le anticipazioni e la trama della seconda puntata di Un passo dal cielo 5 in onda il prossimo giovedì su Rai 1.

UN PASSO DAL CIELO 5 ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA: LA TRAMA DEL 19 SETTEMBRE 2019

Vecchie ferite si riaprono in Francesco quando una donna, ex-membro di Deva, viene ritrovata morta sui terreni abbandonati della comunità. La donna sosteneva di sapere qualcosa di un misterioso figlio perduto di Neri, nato a Deva. Per questo il comandante viene messo sotto accusa per l’omicidio. Vincenzo non crede che Francesco possa avere qualcosa a che fare con la morte della donna anche se tutti gli indizi sembrano portare proprio a lui…Nappi dovrà fare del suo meglio per scagionarlo, oltre a gestire la figlia appena nata e convincere Neri a non farsi scappare Emma…

Tutto questo e molto altro nella seconda puntata di Un passo dal cielo 5 in onda giovedì prossimo su Rai 1. Vi ricordiamo che saranno dieci le puntate in compagnia di Un passo dal cielo 5.