Rosy Abate 2 anticipazioni seconda puntata: Luca scopre che Leo è coinvolto nella morte di Nadia?

Che cosa succederà nella seconda puntata di Rosy Abate 2? Vi ricordiamo che dopo la grande attesa, mediaset ha deciso di fare un gradito regalo ai suoi telespettatori. La fiction andrà infatti in onda anche venerdì questa settimana, con un doppio appuntamento che farà tutti felici.

Cosa succederà quindi nella seconda puntata di Rosy Abate 2 che ci aspetta su Canale5 il 20 settembre 2019? Luca andando avanti nelle sue indagini scoprirà quello che è successo davvero a Nadia? Scoprirà che Leo è coinvolto in questa vicenda? E che cosa farà Rosy per proteggere suo figlio, fino a che punto può arrivare? E non dimentichiamoci che questa storia potrebbe arricchirsi di colpi di scena. Leo pensa che suo padre sia il boss di un cartelo colombiano ma non sa che invece è il figlio di un poliziotto….Questa scottante verità potrebbe cambiare le carte in tavola?

ROSY ABATE 2 ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA SECONDA PUNTATA IN ONDA IL 20 SETTEMBRE 2019

Non c’è pace per Rosy. Pensava di andare a Napoli, vivere una vita serena al fianco di suo figlio ma le cose sono molto più complicate. Per la regina di Palermo forse è arrivato il momento a tornare a essere la donna di un tempo… L’uccisione dell’ispettrice Nadia Aversa (Daniela Virgilio) di cui Leo (Vittorio Magazzù) è responsabile, spinge Rosy (Giulia Michelini) ad abbandonare per sempre il sogno di una vita normale insieme a suo figlio: ora è disposta a tutto pur di difenderlo.Quando il cerchio delle indagini – condotte dall’ostinato ispettore Bonaccorso (Mario Sgueglia) – si stringerà intorno al ragazzo, Rosy finirà per avvicinarsi sempre di più al suo nemico giurato, Antonio Costello (Davide Devenuto). Come abbiamo visto dal promo per la seconda puntata, Rosy si ritroverà inoltre costretta a chiedere l’aiuto di Regina. La donna tra l’altro potrebbe essere la sola a volere bene a Leo come gliene vuole lei. Nel frattempo il ragazzo si lega sempre di più a Nina mentre Luca vuole fare di tutto per capire come è morta Nadia, sentendosi in colpa per quello che le è successo. Se avesse risposto al telefono, se non l’avesse tradita con Rosy, forse Nadia sarebbe ancora viva.

Tutto questo e molto altro nella seconda puntata di Rosy Abate in onda domani sera su Canale 5.