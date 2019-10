Baby 2 sbarca su Netflix: la trama completa dei sei episodi della seconda stagione

Riprende tutto da dove avevamo lasciato: bugie, intrighi, passioni, regole violate. Baby torna su Netflix con la seconda stagione e i protagonisti pronti a raccontare ancora più bugie di quelle che hanno dette in passato. Gli adulti che sembrano dei bambini in preda a decisione sbagliate prese una dopo l’altra, i ragazzi che pagano per le scelte sbagliate dei genitori; un mondo di adulti poco attenti alle richieste di aiuti di ragazzi sperduti. E poi il superfluo, il denaro, la droga: tanta ipocrisia e poca sostanza, è questo il mondo in cui vivono i protagonisti di Baby 2.

Non sono mancate le polemiche nel giorno del lancio della serie tv, in particolare per una frase che Ludovica pronuncia nel primo episodio. “La dobbiamo sciogliere nell’acido” dice a Chiara parlando di una amica di Damiano. Andrea De Sica, il regista della serie, interpellato ha risposto: “il gergo delle ragazzine nella vita quotidiana è anche più spinto” .

BABY 2 : DAL 18 OTTOBRE 2019 LA SECONDA STAGIONE E’ SU NETFLIX

Sono sei gli episodi della seconda stagione di Baby e noi come sempre, li vedremo per commentarli insieme a voi e raccontarvi cosa hanno combinato i ragazzi. Si torna a scuola: si riprendono le vecchie abitudini, si incontrano nuovi amici, quelli vecchi combinano a dare problemi. Droga, sesso, bugie: ancora ingredienti fondamentali della serie.

Chiara vuole allontanarsi dalle brutte frequentazioni, la vita di Ludo diventa sempre più complicata in ogni ambito e Damiano cerca di ripagare i debiti.

Mentre Chiara pensa di avere una seconda possibilità al fianco di Damiano, Ludo invece non riesce a uscire da quel mondo che le permette di essere diversa e di avere sempre quello che vuole…Damiano è ancora pieno di debiti con Fiore e si mette nei guai. Inoltre inizia ad avere degli attacchi di panico che non sa giustificare alla sua famiglia…E questo è solo l’inizio!

BABY 2, LA TRAMA COMPLETA DEL PRIMO EPISODIO DAL TITOLO #JUSTAGAME

La scuola ricomincia e Chiara aiuta Ludo ad affrontare un cliente problematico, mentre Damiano accetta un altro incarico per pareggiare il debito con Fiore.

Baby 2 episodio 2×01 riassunto completo- E’ passato un po’ di tempo dall’incidente che ha visto Damiano, Fiore, Saverio e Ludo coinvolti. Ludo continua a vedere adulti per incontri sessuali a pagamento mentre Chiara, dopo la vacanza con i suoi genitori, prova a dimenticare quella vita. Tra lei e Damiano è nato un grande amore ma la ragazza non sa che il suo giovane fidanzato si è messo nei guai e sta ancora ripagando il debito di Fiore spacciando per lui. A scuola tornano anche dei ragazzi che avevano passato l’anno precedente all’estero…Fabio ha una relazione ma preferisce non ufficializzare la cosa. A scuola viene preso in giro mentre Damiano lo difende.

Provando a fare una guida con suo padre, Damiano ricorda l’incidente e ha un attacco di panico. Per festeggiare il primo giorno di scuola, Ludovica, Chiara, Damiano, Fabio e il suo fidanzato vanno nella Spa dell’albergo in cui Ludo “lavora”. Damiano cerca di capire da Chiara come mai Ludo possa permettersi una stanza in albergo…Fabio invece continua a spacciare a scuola.

La mamma di Ludo sta frequentando il preside della scuola, il padre di Fabio. Inizia a sospettare che la ragazza abbia oggetti troppo costosi per le loro finanze e così cercando in camera trova delle chiavi. In un’altra stanza della casa Ludo nasconde tutto quello che le regalano e che compra con i soldi dei suoi incontri. Damiano invece deve fare quello che Fiore prima faceva per Saverio…Chiara incontra l’uomo con il quale Ludovica si vede, che la paga di meno. Davide continua a essere ossessionato da Ludo. Una sera, dopo esser uscito va da Fabio e lo bacia. A scuola succede qualcosa che Ludovica non si aspettava: il suo nuovo professore di storia e filosofia è l’uomo che non ha voluto fare sesso con lei quando ha scoperto che era minorenne.

Chiara e Damiano fanno l’amore per la prima volta.

BABY 2 LA TRAMA COMPLETA DEL SECONDO EPISODIO DAL TITOLO RILANCIO

Fiore aspetta Chiara all’uscita della scuola per portarla in un posto. Ludo discute con il nuovo professore. Damiano è esausto a causa delle sue attività notturne.

Baby 2 riassunto completo dell’episodio 2×02-Damiano inizia a fare l’autista per le ragazze di Fiore. Per Ludo con il nuovo prof iniziano i problemi.

