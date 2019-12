I Medici tornano su Rai 1 spopolano sui social e vincono la serata ma gli ascolti record sono un ricordo lontano

Era già successo lo scorso anno, con la seconda stagione de I Medici, per cui i dati di ascolto della prima puntata della terza serie non destano particolare stupore. La serie evento che era arrivata a toccare punte di 7 milioni di spettatori al suo debutto in Rai, con il passare del tempo ha perso il suo fascino. Lo scorso anno I Medici 2 ha fatto bene, regalando ottimi numeri alla Rai ma dati ben lontani da quelli che si erano registrati nella prima stagione. E succede lo stesso anche quest’anno, con una novità però non di poco conto. Probabilmente, anche per il target di riferimento della serie, sicuramente un pubblico di un certo livello e anche molto giovane, la prima puntata de I Medici-Nel nome della famiglia, spopola sui social. E’ il programma più commentato del prime time con oltre 113 mila interazioni. E considerato che c’era in onda su Canale 5, Live-Non è la d’Urso sempre molto social, il dato è sicuramente incoraggiante. Tra l’altro, la prima puntata de I Medici 3 che ci ha riportato nella Firenze post congiura dei Pazzi, è stata più vista della prima puntata della seconda stagione in onda nel 2018 su Rai 1.

Numeri che permettono a Rai 1 di doppiare Canale 5, di superare i 4 milioni di spettatori. Insomma non c’è male. E tra l’altro, se mettiamo da parte i numeri, possiamo parlare di una puntata, la prima, ricca di colpi di scena, pathos, momenti coinvolgenti che hanno anche scatenato il pubblico sui social. E visto che Rai 1 è da tempo considerata una rete per meno giovani, di certo questo dato farà piacere ai vertici Rai.

Vediamo quindi i numeri della serata.

GLI ASCOLTI DELLA PRIMA SERATA DEL 2 DICEMBRE 2019: ECCO I NUMERI

Rai1 I Medici – Nel Nome della Famiglia 4.404.000 spettatori pari al 19% di share. Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso 2.288.000 spettatori pari al 14.4% di share. Su Rai2 Maledetti Amici Mieiha interessato 771.000 spettatori pari al 3.7% di share. Su Italia 1 Pirati dei Caraibi – Oltre il Confine del Mare 1.552.000 spettatori (7.1%). Su Rai3 Report 1.823.000 spettatori pari ad uno share del 7.6%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 1.230.000 spettatori con il 6.7% di share. Su La7 Grey’s Anatomy 590.000 spettatori con uno share del 2.6%. Su TV8 Quantum of Solaceha segnato il 2.7% con 616.000 spettatori mentre sul Nove Pizza Hero 2 – La Sfida dei Forni 350.000 spettatori (1.4%).