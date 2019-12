I Medici 3: la trama del primo e del secondo episodio. Si parte il 2 dicembre 2019

Tutto pronto per il grande ritorno su Rai 1 della serie I Medici. Questa terza stagione porta il titolo I Medici-Nel nome della famiglia. Lorenzo il Magnifico ancora protagonista, pronto a vendicarsi dopo la congiura dei Pazzi. Che cosa succederà in questa terza stagione de I Medici? La prima puntata andrà in onda il 2 dicembre 2019, con il primo e il secondo episodio. Lorenzo continua a governare la sua Firenze e si occupa della famiglia che cresce e anche della famiglia di Giuliano, morto troppo prematuramente.

I Medici 2: ecco dove eravamo rimasti

Vediamo quindi la trama della prima puntata de I Medici 3 in onda il 2 dicembre 2019 su Rai 1.

I MEDICI 3 ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PRIMA PUNTATA IN ONDA IL 2 DICEMBRE 2019

Le anticipazioni dell’Episodio 1 dal titolo Sopravvivenza– A pochi mesi dalla Congiura dei Pazzi, Lorenzo è ancora animato dallo spirito di vendetta. Si consuma uno scontro a distanza tra Lorenzo e Papa Sisto IV; di questo conflitto tenta di approfittare il crudele conte Riario – l’ultimo dei congiurati rimasto in vita – che cerca di far scoppiare la guerra tra Firenze e Roma. Mentre la famiglia Medici viene a sapere dell’esistenza di Giulio, figlio illegittimo del defunto Giuliano, a Firenze giunge un frate domenicano che sembra capace di leggere nel cuore di Lorenzo: Girolamo Savonarola.

Le anticipazioni dell’Episodio 2 dal titolo I Dieci– L’entrata in campo del Regno di Napoli accanto alle truppe papali rischia di segnare la fine di Firenze. Tra i Priori c’è chi dubita di Lorenzo, ma il Magnifico, deciso a non lasciare che Firenze cada in mano ai nemici, trova uno stratagemma per esautorare i Priori sostituendoli con il Consiglio dei Dieci, composto da uomini a lui fedeli. Quando Clarice, incinta, viene mandata in campagna con i bambini, la famiglia subisce un attacco da parte degli uomini di Riario. Di fronte all’approssimarsi della minaccia militare sulla città, Lorenzo decide di partire alla volta di Napoli con il suo nuovo consigliere Bruno Bernardi, per cercare di spezzare l’accerchiamento e riportare la pace.

La seconda puntata de I Medici 3 andrà in onda il 3 dicembre 2019. Le puntate totali della terza stagione sono 4.