I Medici dove eravamo rimasti: il punto prima della terza stagione

Parte il 2 dicembre 2019 la terza stagione de I Medici. Il titolo di questa nuova edizione è I Medici-Nel nome della famiglia . La serie evento di Rai 1 andrà in onda questa settimana sia al lunedì che al martedì sera, per iniziare quindi subito alla grande con un doppio appuntamento. Ma prima di capire quello che accadrà in questa terza stagione della seguitissima serie, facciamo un passo indietro. Dove eravamo rimasti? Che cosa era successo negli ultimi episodi della seconda stagione? Ricorderete che la storia era finita nel sangue a causa della congiura dei Pazzi. E Lorenzo adesso medita vendetta. Che cosa accadrà e quali saranno le conseguenze di questa guerra senza precedenti in città?

I MEDICI-NEL NOME DELLA FAMIGLIA: ECCO DOVE ERAVAMO RIMASTI E COSA ACCADRA’ DOPO

La seconda stagione della serie si era conclusa con la terribile “Congiura dei Pazzi”, autorizzata dal Papa Sisto IV, in cui Jacopo e Francesco Pazzi speravano di assassinare Lorenzo e suo fratello Giuliano nel Duomo di Firenze. Le cose però non sono andate come speravano perchè Lorenzo è riuscito a salvarsi. A pochi mesi dall’accaduto, in cui Giuliano ha perso la vita, Lorenzo è tormentato dal desiderio di vendetta. Per proteggere la sua famiglia e gli ideali artistici e culturali per cui ha vissuto, Lorenzo si troverà a compiere scelte sempre più difficili, mettendo a rischio la sua anima e gli affetti più cari.

Cosa succederà quindi adesso, nella terza stagione della saga?

I MEDICI ANTICIPAZIONI TERZA STAGIONE: ECCO CHE COSA VEDRMEO SU RAI 1

Il potere nelle mani dei Medici, tuttavia, è più saldo che mai, anche se la guerra con Papa Sisto IV incombe e il Conte Riario, suo nipote, cerca in ogni modo di far precipitare gli eventi. Mentre la situazione della banca si fa sempre più instabile, la politica spinge Lorenzo a rinunciare agli ideali di un tempo, mettendo a dura prova il rapporto con la moglie Clarice, soprattutto in occasione dell’incontro del Magnifico con una vecchia conoscenza: la bellissima Ippolita Sforza. La famiglia Medici supererà i dissapori e il lutto per la morte di Giuliano in seguito alla scoperta dell’esistenza di Giulio, figlio naturale del defunto Giuliano. Nel frattempo, Lorenzo continua a finanziare il mondo dell’arte, incontrando il genio di nuovi artisti, come Leonardo e un giovane Michelangelo. Nell’affermare il suo potere sempre più assoluto, però, Lorenzo si scontra con un nemico inaspettato: il frate domenicano Girolamo Savonarola che con le sue prediche infiamma il popolo di Firenze contro la tirannia dei Medici.

Il terzo attesissimo capitolo, “I Medici – Nel nome della famiglia”, per la regia di Christian Duguay, sarà proposto in otto episodi che andranno a comporre quattro prime serate in onda su Rai1, il lunedì e il martedì, a partire dal 2 dicembre. Sarà inoltre disponibile in streaming e on demand su RaiPlay e tramesso con le stesse modalità anche in Ultra HD su Rai 4K al tasto 210 del telecomando di tivùsat.

I MEDICI 3 ECCO LE NEW ENTRY DI QUESTA TERZA STAGIONE

Nella nuova stagione tante new entry italiane e internazionali, da Francesco Montanari, che nei panni del Savonarola avrà un ruolo di rilievo nei nuovi episodi, così come Neri Marcorè che darà il volto al Papa Innocenzo VIII, successore di Papa Sisto IV interpretato da John Lynch. A Giorgio Marchesi è stato affidato il ruolo di Giacomo Spinelli, nuovo avversario di Lorenzo il Magnifico, mentre Johnny Harris sarà Bruno Bernardi suo nuovo consigliere .