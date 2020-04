Skam Italia 4 il regno di Sana: alla ricerca dell’amore tra ciò che è proibito e ciò che non lo è

Solo pochi minuti fa Netflix Italia ha pubblicato in line quello che potremmo definire il primo trailer ufficiale della quarta stagione di Skam Italia che arriverà in piattaforma il 15 maggio 2020. Vi abbiamo già detto che la protagonista assoluta di questa stagione sarà Sana ma ovviamente, anche i suoi amici e le sue amiche, saranno al centro della narrazione. Non solo! In Skam Italia 4 entrando in punta di piedi nel mondo della giovane studentessa musulmana, scopriremo anche chi c’è al suo fianco: dagli amici alla sua famiglia e proprio suo fratello, e un amico di lui, saranno i protagonisti di questa quarta stagione della serie. E’ il Regno di Sana quello che si spalanca quando mancano ormai pochi giorni agli esami. I nostri eroi stanno preparando la maturità, studiano, ma hanno anche voglia di pensare a quello che succederà dopo. La notte prima degli esami ma anche il futuro: subito un viaggio per festeggiare, come si usa ormai, e poi lavoro e università!

E Sana, cosa scopriremo di lei? Sappiamo davvero pochissimo di questa giovane studentessa musulmana. Sappiamo che è bellissima, intelligente, ironica, auto ironica, una grande amica, una saggia consigliera. Ma che cosa si nasconde sotto quel velo? Non abbiamo visto nulla di Sana a casa, di Sana con parenti e amici che non siano i suoi compagni. Cosa succede quando si esce dalla zona comfort delle amicizie a scuola?

SKAM ITALIA 4 ANTICIPAZIONI: ALLA SCOPERTA DEL MONDO DI SANA

Nella quarta stagione di Skam Italia, Sana sarà impegnata a “difendere” le sue amiche e il loro modo di essere non musulmane agli occhi della sua famiglia ma allo stesso tempo dovrà ricordare a chi esce con lei che è italiana a tutti gli effetti, che porta il velo per sua scelta e che non fa le cose perchè c’è qualcuno che la costringe.

E proprio come una ragazza normale, come le altre, anche Sana si innamora e nota quello che succede intorno a lei. Dal trailer si comprende anche per per Martino e Niccolò ci saranno dei problemi di coppia forse causati dal fratello di Sana, sarà così? E la nostra studentessa, troverà un amore che le farà battere il cuore? Questa volta sarà lei ad avere bisogno dei consigli delle sue amiche!

SKAM ITALIA STAGIONE 4: ECCO IL VIDEO TRAILER UFFICIALE

Vi ricordiamo che Skam Italia arriverà il 15 maggio 2020 su Netflix

Che ne dite?

