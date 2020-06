Che Dio ci aiuti 6 anticipazioni e news: cosa sappiamo fin’ora tra ritorni graditi e nuovi arrivi

Qualche giorno fa, per la gioia di tutti i fans e di tutti i telespettatori che da anni seguono Che Dio ci aiuti, Elena Sofia Ricci, alias suor Angela, aveva annunciato il ritorno sul set ! Le riprese della sesta stagione di Che Dio ci aiuti sono iniziate e iniziano anche a trapelare le prime indiscrezioni su quello che vedremo, probabilmente in autunno o nel 2021. Pare che ci saranno dei graditi ritorni e tanti nuovi personaggi da imparare a conoscere come è successo in passato. E ovviamente ci sarà suor Angela, insieme a suor Costanza, super protagonista di una stagione che, almeno nei primi episodi, si mostrerà attenta alle regole dettate dalle forti misure di restrizione. Dal distanziamento sociale, agli abbracci e ai baci che non ci saranno…

CHE DIO CI AIUTI 6 ANTICIPAZIONI E NEWS: COSA VEDREMO NELLA SESTA STAGIONE?

Iniziamo dal cast, perchè ovviamente sulla trama, pochissimo trapela. Oltre a Elena Sofia Ricci, ritroveremo Valeria Fabrizi e Francesca Chillemi, la cui Azzurra sarà alle prese con quella vocazione sorprendente e inattesa che ha chiuso la quinta stagione. Ricordiamo infatti quello che era successo nella quinta stagione: Azzurra dopo la morte di Guido e Davide, nonostante la vicinanza di sua figlia ha iniziato a sentire che forse le stava mancando qualcosa. Sentiva come una chiamata: la vocazione? Potrebbe diventare suora? Ce lo siamo già chiesto più volte…Vedremo…

Con loro ci sarà anche Gianmarco Saurino, già da due stagioni protagonista della linea romantica con il suo Nico, ma la vera novità è il ritorno di un personaggio uscito di scena e destinato a stravolgere la vita di quest’ultimo: trattasi di Monica, primo amore dell’avvocato, interpretata da Diana Del Bufalo. Avevamo lasciato Gianmarco più che innamorato e felice con la new entry della passata stagione ma a quanto pare, l’arrivo della donna che lo ha saputo conquistare prima di tutti, potrebbe di nuovo mettere tutto in discussione.

Ginevra (Simonetta Columbu) ha lasciato tutto per amore di Nico, anche la sua vocazione e adesso la storia d’amore con il giovane avvocato sembra essere in pericolo, che cosa succederà? Nei mesi scorsi sembrava che la Columbu non sarebbe stata nel cast della sesta stagione ma a quanto pare invece ci sarà e la vedremo anche se potrebbe non essere una presenza fissa e questo ci porta a pensare che tra Nico e Monica, potrebbe esserci un riavvicinamento…

Non ci saranno invece in Che Dio ci aiuti 6, Cristiano Caccamo (Gabriele) e Arianna Montefiori (Valentina). Li avevamo lasciati mentre si giuravamo amore eterno diventando marito e moglie ma a quanto pare non li ritroveremo in questa sesta stagione.

Tra le new entry invece ci saranno Pierpaolo Spollon ( che è stato tra i protagonisti di altre fiction Rai come L’Allieva e Doc – Nelle tue Mani) e Erasmo Genzini, che è invece per tutti il Diego ne L’Isola di Pietro. Per quanto riguarda Pierpaolo, in Che Dio ci aiuti 6, dovrebbe avere il ruolo di un neurologo mentre Genzini, dovrebbe interpretare un ragazzo dal passato difficile, che troverà l’appoggio di Suor Angela per ricominciare.

Per il resto ben poco sappiamo, non ci resta che attendere il ritorno sul set con le prime anticipazioni che potrebbero arrivare sui social. Noi di certo vi terremo aggiornati come sempre facciamo!