Che Dio ci aiuti 6 trasloca ad Assisi con il segreto di Suor Angela e Azzurra suora

Tra i titoli della prossima stagione televisiva c’è anche Che Dio ci aiuti 6! La sesta stagione della fiction con Elena Sofia Ricci è in lavorazione proprio in questi giorni, è stato uno dei primi set a riaprire, con tante novità causate da questa maledetta epidemia. Nelle fiction della prossima stagione televisiva, in particolare in quelle che si stanno girando in questi giorni, vedremo tanto distanziamento sociale: pochi abbracci, pochi baci e tanta tanta distanza…Sarà strano, ci faremo caso quando magari a ottobre, potremo tornare alla normalità? Lo scopriremo solo seguendo le fiction della prossima stagione! Per la sesta stagione di Che Dio ci aiuti, il Convento degli Angeli trasloca ad Assisi, la città in cui Suor Angela è cresciuta, dove ha trovato la vocazione e dove vive ancora oggi suo padre, Primo, con cui non ha più rapporti da anni…

Non ci resta che scoprire qualche anticipazione in più su questa sesta stagione. Avevamo lasciato Azzurra alle prese con la vocazione, che cosa farà, diventerà davvero suora? Ritroveremo anche Nico e Ginevra che stanno per sposarsi ma per loro le cose si complicano quando ad Assisi ricompare Monia ( interpretata da Diana del Bufalo). Arriveranno all’altare?

Vi ricordiamo che saranno dieci le puntate di Che Dio ci aiuti 6. La fiction dovrebbe andare in onda nel 2021.

CHE DIO CI AIUTI 6 ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA SESTA STAGIONE

Nelle nuove puntate Suor Angela deve compiere una missione difficile: fare i conti con un segreto, una ferita nascosta ma ancora aperta nella sua anima. Accanto a lei ritroviamo Suor Costanza, ormai vicina alla pensione che però rimanda sempre, alle prese con una serie di incombenze, come cercare la nuova barista dell’Angolo Divino, ruolo per cui sceglie e assume Carolina, una ragazza con un passato misterioso e tanto cinismo, che le darà filo da torcere.

C’è anche Azzurra, che ora ha abbracciato la vocazione. Le prove, però, per lei non sono finite perché al convento arriva Penelope, una bambina con un cuore prezioso, lo stesso che Azzurra ha tenuto tra le sue braccia:

il cuore di Davide. Ritroviamo anche Nico e Ginevra, che stanno per sposarsi. Ma Ginevra è inesperta, ha tanta paura di non essere all’altezza di Nico. Timore che aumenta quando ad Assisi arriva Monica Giulietti, l’ex di Nico

Monica ha perso tutto e cerca di ricostruire la sua vita attraverso una serie di scelte sciagurate e grazie all’amicizia di Nico, il suo primo grande amore. Ginevra, colta dalla gelosia, si avvicina a Erasmo, venticinque anni, parecchi tatuaggi e la faccia di chi pensa di non avere niente da perdere perché niente ha mai avuto. Un mezzo delinquente, attaccabrighe e cinico, ma con il cuore di un bambino, arrivato ad Assisi in cerca di risposte alle tante domande sul suo passato. Un cuore che suor Angela ancora non sa essere vicino al suo. Tanto vicino. E così, ancora una volta,

non può che rivolgere gli occhi al cielo e ripetere: «Che Dio Ci Aiuti»…Possiamo azzardare a immaginare che Suor Angela potrebbe avere avuto un figlio in passato, prima di entrare in carcere? Vedremo…

CHE DIO CI AIUTI 6: CAST E REGIA

Scritto da Elena Bucaccio, Silvia Leuzzi, Umberto Gnoli

Con Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi, Francesca Chillemi, Diana Del Bufalo, Gianmarco Saurino, Simonetta Columbu, Erasmo Genzini, Pierpaolo Spollon

Regia di Francesco Vicario

Prodotto da Matilde e Luca Bernabei per Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction

Serie in 10 serate – Dramedy