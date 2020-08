La casa di carta, anche Miguel Angel Silvestre (di Velvet) nel cast, cosa farà?

Ci siamo! Le riprese della nuova ed ultima stagione de La casa di carta sono iniziate ancora da poco eppure i fan di Netflix e del Professore già non attendono altro che la disponibilità sulla piattaforma streaming. Ancora dovremo attendere un po’ per vedere come andrà a finire il colpo della banda con le maschere di Dalì. Nel frattempo però possiamo darvi qualche anticipazione. Concentriamoci principalmente sul cast perché qui ci sarà una novità importante. Miguel Angel Silvestre farà parte degli attori de La casa di carta. In molti, in relatà, già conoscono l’attore per il suo ruolo nella fiction Velvet ma pure per quello in Sense8.

La casa di carta, cast con novità: chi sarà Miguel Angel Silvestre?

Nel cast de La casa di carta sono stati confermati: Tokyo (Úrsula Coberó), Lisbona (Itziar Ituño), Rio (Miguel Herrán), Marsiglia (Luka Peros), Denver (Jaime Lorente), Berlino (Pedro Alonso), Stoccolma (Esther Acebo), Arturo (Enrique Arce), Helsinki (Darko Peric), Bogotà (Hovik Keuchkerian), Manila (Belén Cuesta), Palermo (Rodrigo de la Serna), il Colonnello Tamayo (Fernando Cayo) e Gandia (José Manuel Poga).

Ma quale ruolo avrà invece Miguel Angel Silvestre nella serie tv di Netflix? In realtà non è ancora così chiaro. L’attore ha già postato una foto social per annunciare la sua nuova avventura lavorativa. Un dettaglio che fa capire qualcosa in più ai fan de La casa di carta? Miguel Angel Silvestre ha in mano un origami e si sa quando il Professore ami fare animaletti con i fogliettini di carta.

La casa di carta, ultima stagione: Miguel Angel Silvestre sarà l’antagonista del Professore

Secondo alcune indiscrezioni Miguel Angel Silvestre interpreterà uno degli antagonisti dell’amatissimo Professore. “Cerchiamo sempre avversari carismatici, intelligenti e brillanti. In questo caso, proprio come accade nei film di guerra, cerchiamo anche personaggi la cui intelligenza possa essere all’altezza di quella del Professore“ erano infatti state le parole di Alex Pina riguardo all’entrata nel cast di Silvestre e del collega Patrick Criado, altra new entry.