La casa di carta 4, il finale apre alla quinta stagione e si pensa anche a una sesta

Forse chi non aveva letto tutte le indiscrezioni degli ultimi mesi si aspettava un finale con il botto, di aspettava di vedere uscire la banda dalla banca con tutti l’oro fuso e un finale da vissero tutti felici e contenti ma no, non sarà così. Il finale de La casa di carta 4, apre, necessariamente a una quinta stagione. La casa di carta 5 ci sarà? Secondo i siti spagnoli, che seguono ovviamente con grande attenzione tutto il mondo che ruota intorno alla serie Netflix, non solo ci sarà una quinta stagione ma ce ne sarà anche una sesta. Vedremo quindi La casa de Papel 5 e La casa de Papel 6. Di questo hanno tutti pochi dubbi. Il problema però resta un altro: era davvero necessario? Già perchè con solo due episodi in più, 10 invece che 8, si sarebbe potuto dare un finale degno a questa stagione, non lasciare tutti, per l’ennesima volta, in sospeso…I fans saranno stanchi e delusi per questa scelta oppure contenti di rivedere, il prima possibile, il nuovo capitolo della saga?

Come accade spesso in questi casi ci si divide. C’è chi si emoziona ancora per la serie tv, arrivando a compiere le maratone giornaliere ( la quarantena sia in Spagna che in Italia del resto favorisce) e anela altri nuovi episodi, altre stagioni. C’è chi invece è stanco di questo continuo “rimandare” e non ha affatto gradito il finale de La casa di carta 4 ( noi siamo in questa fetta di pubblico).

Ma cosa sappiamo sulle future stagioni di quella che è ancora oggi una delle serie evento di Netflix?

LA CASA DI CARTA 5 CI SARA’

Pare proprio che La casa de papel 5 e La casa de Papel 6 si faranno. A rivelarlo è stato il sito spagnolo Bluper scrivendo che la serie prodotta da Vancouver Media avrebbe ottenuto l’okay di Netflix per altri due capitoli, girati consecutivamente come accaduto per gli episodi della terza e della quarta parte. La testata iberica suppone che l’annuncio ufficiale da parte di Netflix arriverà a breve.

LA CASA DI CARTA 5 SPOILER E ANTICIPAZIONI: COSA FARA’ SIERRA?

E’ chiaro che la quinta stagione de La casa di carta ci sarà anche perchè abbiamo lasciato la banda alle prese con la fase finale del famoso piano elaborato da Berlino, dal professore e da Palermo. Per cui adesso con quell’oro di deve necessariamente uscire da lì. Non solo, il colpo di scena finale. Mentre il professore era concentratissimo sul suo piano in attesa che Lisbona si ricongiungesse con gli altri, nessuno si è occupato di Alicia Sierra che, come se nulla fosse, ha trovato il covo dei nostri eroi e adesso impugna una pistola contro El profesor! Ma che cosa farà la poliziotta, lo arresterà oppure anche lei, come Raquel, passerà dalla parte della banda?

Questo lo scopriremo nella quinta stagione de La casa di carta!