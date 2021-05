Buongiorno mamma 2: il ritorno di Maurizia e l’incidente di Anna, a caccia di verità

Ci sarà Buongiorno mamma 2? Certamente si e in questa seconda stagione della fiction di Canale 5 ne vedremo ancora delle belle. Tanti misteri infatti devono essere ancora rivelati. Uno su tutti: che cosa è successo ad Anna la mattina in cui ha avuto l’incidente? Jacopo l’ha trovata da sola in casa e visto che non mancava nulla, tutti hanno sempre pensato che Anna fosse caduta, che avesse avuto un incidente domestico. Ma siamo davvero sicuro che le cose siano andate in questo modo? Nell’ultima puntata di Buongiorno mamma Anna ha parlato di se come di Biancaneve e poi, ricordando il giorno in cui Maurizia era tornata a bussare alla sua porta, ha lanciato la domanda delle domande. Chi l’ha fatta diventare Biancaneve? In questo caso non c’è una mela avvelenata ma forse qualcosa di diverso. Possibile che Maurizia fosse tornata per riprendersi Sole e che le abbia fatto del male? Quando Maurizia bussa alla porta di Anna, vediamo che Guido non si accorge di nulla mentre lei ha in braccio il piccolo Michelino. E dopo che cosa è successo? Lo scopriremo quasi certamente nella seconda stagione di Buongiorno mamma anche perchè i segreti da rivelare sono ancora tanti…

Buongiorno mamma anticipazioni seconda stagione: che cosa succederà?

Non ci sono anticipazioni ufficiali in merito alla seconda stagione di Buongiorno mamma. E’ facile però pensare che seguiremo la gravidanza di Sole e anche i suoi turbamenti d’amore. Sceglierà Federico e Greg? E poi c’è anche Francesca, con un nuovo amore tutto da vivere e Jacopo che finalmente si sente meno in colpa per tutto quello che è successo a sua madre. Agata e Guido hanno un grande segreto: non hanno detto nulla a Sole…E si sa che le bugie hanno le gambe corte. Ma non finisce qui perchè Agata non sa ancora chi è suo padre e anche questo ennesimo mistero potrebbe scombussolare gli equilibri di tutta la famiglia Borghi e non solo…E Maurizia: che fine ha fatto? Era arrivata alla casa del lago solo quel giorno? Ora sono passati sette anni, che cosa ne è stato di lei? Potrebbe ricomparire dal nulla e cercare di riconquistare la fiducia di Agata…

In Buongiorno mamma 2 potrebbe succedere davvero di tutto e noi come sempre siamo prontissimi per raccontarvi tutti i dettagli di questa bellissima fiction che tornerà su Canale 5 probabilmente nella prossima stagione!