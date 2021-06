Cuori fiction Rai 1: trama e cast della nuova serie

Una stagione ricca di nuove proposte quella che partirà a settembre su Rai 1. E proprio in autunno andrà in onda una fiction tutta nuova dal titolo Cuori, che dovrebbe debuttare appunto tra settembre e ottobre in prima serata. Cuori è una proposta nuova che può contare su un cast di primo livello con i tre protagonisti, molto amati dal pubblico, oltre che tre attori davvero eccellenti. Sono Daniele Pecci, Matteo Martari e Pilar Fogliati. Tre grandissimi attori per una serie che dovrebbe piacere soprattutto a un pubblico più adulto. Ma non solo. Cuori ci porta indietro nel tempo per raccontarci un momento molto importante della storia e della medicina. Ci porta a scoprire quello che forse non sappiamo sui primi trapianti di cuore e questo potrebbe interessare anche i giovanissimi che ambiscono a fare una carriera nel mondo della medicina.

Ma scopriamo qualche dettaglio in più sulla nuova fiction Cuori che andrà in onda tra qualche mese su Rai 1 in prima serata.

Qui tutti i titoli delle fiction Rai per la prossima stagione televisiva

Cuori è la nuova fiction di Rai 1: la trama

Torino, 1967. La corsa per il trapianto di cuore è il grande sogno di Cesare Corvara, primario delle Molinette e fondatore del primo reparto di cardiochirurgia italiano. A sostenerlo nell’impresa il suo pupillo, Alberto Ferraris, un giovane dal talento cristallino, temprato nella vita dalla perdita precoce del padre, che trova intollerabile doversi arrendere di fronte ai limiti della scienza. Accanto a loro Enrico Mosca, capo chirurgo pronto a tutto pur di stare sotto i riflettori della scena pubblica e che coltiva il sogno segreto di sostituire Corvara alla prima occasione. A scompaginare il difficile equilibrio dell’ospedale arriva dagli Stati Uniti Delia Brunello, una delle prime specialiste nel settore, una cardiologa con l’orecchio assoluto e una straordinaria capacità diagnostica che ha sempre dovuto combattere per affermarsi in un ambiente ancora fortemente maschile e maschilista. È stato Cesare a chiamarla, ma questa scelta azzardata potrebbe comportare per lui un rischio imprevisto.

Cuori è la storia di un gruppo di medici che vuole rivoluzionare la medicina – tra interventi mai tentati prima e subdole lotte di potere, fra amori finiti e mai dimenticati, amicizie profonde e sentimenti travolgenti – ma che sono sempre costretti a dover scendere a patti con quel muscolo meraviglioso chiamato cuore.

Cuori in otto puntate su Rai 1

Scritto da Fabrizio Cestaro, Mauro Casiraghi, Simona Coppini

Cast: Con Daniele Pecci, Matteo Martari, Pilar Fogliati

Regia di Riccardo Donna

Una coproduzione Rai Fiction-Aurora Tv Banijay, prodotta da Giannandrea Pecorelli, realizzata in collaborazione con il Centro di Produzione TV Rai di Torino

Serie in 8 serate – Medical, melò