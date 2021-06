Un professore fiction Rai 1: trama e anticipazioni

Negli ultimi anni le serie tv e fiction ambientate nel mondo della scuola sono state diverse. E diversi anche i modi di trattare il tema: da Provaci ancora prof a I liceali, le idee non sono mancate. Per la prossima stagione televisiva, la Rai torna nel mondo della scuola con la fiction di Rai 1 Un professore che vedrà Alessandro Gassmann vestire i panni del professor Dante. E’ molto amato dai suoi studenti e poco invece dai colleghi che spesso non ne condividono i metodi…Dante non è solo un professore è anche un padre che deve prendersi cura da solo, almeno per il momento, di suo figlio. Conquisterà anche il pubblico di Rai 1, magari anche un target più giovane che spesso scappa dal primo canale Rai? Non ci resta che scoprire qualcosa in più su questa nuova serie della Rai che andrà in onda su Rai 1 nell’autunno, quindi tra settembre e ottobre.

La serie non è un format originale ma si ispira alla serie spagnola Merlì andata in onda tra il 2015 e il 2018 ( immaginiamo quindi che ci saranno delle modifiche visto che sono passati diversi anni). In Spagna sono andate in onda ben tre stagioni della serie con 13 episodi nella prima, 13 nella seconda e 14 nella terza.

Un professore nuova fiction Rai 1: la trama e le anticipazioni

Il professor Dante, da poco arrivato al liceo Leonardo da Vinci di Roma, è un insegnante di filosofia anticonformista e carismatico. Avvicina e presenta in modo eccentrico e provocatorio il pensiero dei grandi filosofi, aiutando i suoi allievi a ragionare con la propria testa. Nonostante alcuni colleghi lo trovino irritante, Dante spinge continuamente gli studenti a farsi domande e a non cadere nei luoghi comuni. Grazie a lui, Socrate, Nietzsche, Epicuro e gli altri grandi pensatori non sono polverosi capitoli di manuali di filosofia, ma compagni di viaggio che possono aiutare a risolvere i piccoli e grandi problemi della vita. Dante piace molto alle donne, ma sarà solo grazie ad Anita, madre single del suo alunno ribelle Manuel, che conoscerà il vero amore. Dante è tornato a Roma dopo anni di assenza, per occuparsi di suo figlio Simone, dopo che la madre si è trasferita all’estero per lavoro. Ma se con i suoi studenti sa dare il meglio, con Simone è un disastro. Tanto Dante è provocatorio e fuori dagli schemi, quanto Simone è l’opposto: sportivo, inquadrato, maturo e non ha mai infranto le regole. Dante non capisce il conformismo del figlio e Simone non sopporta la leggerezza del padre. Ma Dante nel cuore ha più di un macigno: Mimmo, un ex alunno del liceo dove insegnava, finito in carcere, e Manuel il suo studente più difficile che ultimamente sta prendendo una brutta china.

Dante decide di occuparsi di lui come fosse un figlio, fino ad ospitarlo in casa, cosa che metterà in crisi Simone, il quale ha scoperto di essersi innamorato proprio di Manuel. Ad acuire il conflitto con il figlio c’è dell’altro, un grande

mistero che ruota intorno al periodo in cui Simone era molto piccolo, qualcosa che Dante non è mai riuscito a svelare.

Come succede sempre quindi, oltra alla trama che si svilupperò nei singoli episodi, ci sarà anche una trama principale che porterà il pubblico ad affezionarsi ai protagonisti.

Un professore fiction in sei puntate

Scritto da Sandro Petraglia, Fidel Signorile, Valentina Gaddi, Sebastiano Melloni

Dal format spagnolo Merlì di TV3 Catalunya, distribuito da Lagardère

Cast: ConAlessandro Gassmann, Claudia Pandolfi, Francesca Cavallin, Paolo Conticini, Nicolas Maupas

Regia di Alessandro D’Alatri

Una coproduzione Rai Fiction-Banijay Studios Italy, prodotta da Massimo Del Frate

Serie in 6 serate – Dramedy