Brave and beautiful, anticipazioni: Bulent incendierà la proprietà di Cesur

Suhan si è resa conto di sentirsi un po’ turbata di fronte a Cesur. La presenza dell’uomo non le risulta indifferente. Intanto Cesur capisce che il corso d’acqua nella tenuta è stato deviato e questo non fa produrre la terra. Cahide invece è andata a comprare un test di gravidanza per proseguire con il suo piano. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo subito con le anticipazioni della puntata di domani, mercoledì 7 luglio 2021, di Brave and beautiful. Vi diciamo subito che ci sarà una proposta di matrimonio e che gli animi dei protagonisti non saranno così tranquilli in questo terzo appuntamento con la serie tv turca…

Brave and beautiful, anticipazioni: la trama della puntata di domani mercoledì 7 luglio 2021

Tahsin farà annullare il contratto di vendita del terreno. Il Korludag riuscirà a corrompere sia la polizia che la procura per andare avanti con i suoi piani. Sarà il suo compleanno e durante la festa ci sarà una proposta di matrimonio. Bulent, il fidanzato di Suhan, chiederà alla donna di sposarlo. Lei però risponderà di no rifiutando le nozze e trovando delle scuse per rinunciare al matrimonio. Anche Cesur sarà alla festa e assisterà dunque alla scena della proposta di Bulent. Il protagonista deciderà di umiliare l’uomo davanti a tutti i presenti al compleanno di Tahsin.

Bulent berrà qualche bicchiere di troppo e sarà ubriaco. L’uomo a questo punto andrà a mettere fuoco alla proprietà di Cesur con l’intenzione di provocare un incendio. Nella proprietà però Cesur non sarà da solo. Tahsin, ad insaputa di Bulent, si recherà a casa di Cesur per parlare con lui. I due potrebbero quindi trovarsi in grave difficoltà.

Che cosa accadrà arrivati fino a qui? Bulent provocherà gravi danni alla proprietà di Cesur mentre dentro ci sarà pure Tahsin? O gli uomini riusciranno ad evitare l’incendio? Tutto questo e molto altro lo scopriremo con la terza puntata di Brave and beautiful che andrà in onda domani mercoledì 7 luglio 2021, come sempre durante la programmazione pomeridiana di Canale 5.