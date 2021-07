Brave and beautiful, anticipazioni: Cesur agita troppo Suhan?

Durante la prima puntata di Brave and beautiful abbiamo assistito al salvataggio di Suhan da parte di Cesur, ritornato in paese per vendicarsi della morte di suo padre. L’uomo è riuscito a salvare la vita alla bella donna mentre non riusciva a fermare il suo cavallo. Tra i due sembra essere già scoppiata una piccola scintilla o qualcosa di simile, peccato però che Suhan sia già fidanzata. Che cosa accadrà adesso? Lo scopriamo subito con le anticipazioni di Brave and beautiful per la puntata di domani martedì 6 luglio 2021. Suhan penserà molto a quello che è successo con il cavallo e ovviamente anche al salvataggio miracoloso di Cesur…

Riuscirà la nuova serie di Canale 5 a conquistare gli ascolti che Mr Wrong non ha portato alla rete? La serie con Can Yaman è stata sospesa dal pomeriggio per restare in onda in prime time. Ma questa scelta, sarà quella vincente per l’estate 2021? Lo scopriremo in questi giorni, con i dati di ascolto.

Brave and beautiful, anticipazioni: la trama della puntata di domani martedì 6 luglio 2021

Suhan continuerà a pensare ancora all’incidente con il cavallo e sarà parecchio scossa per tutto quello che è successo. La donna però si sentirà colpita non soltanto dal salvataggio miracoloso e da quello che sarebbe potuto succedere senza l’intervento di Cesur ma anche dall’incontro con l’uomo in questione. Con lui infatti c’è stato una sorte di scintilla ma le cose non saranno così semplici e Suhan lo scoprirà decisamente molto presto.

I due si rivedranno dopo l’incidente per vedere come sta il cavallo, la bella Carezza. In quest’occasione Suhan si renderà conto che si sente turbata da Cesur e dalla sua stessa presenza. D’altronde l’uomo è un tipo misterioso ma sotto potrebbe esserci ben altro. Lei poi è fidanzata con Bulent ma l’impegno sentimentale con lui potrebbe presto decadere e anche sotto gli occhi del bel Cesur. Certo, non facciamo altri spoiler.

Che cosa accadrà arrivati fino a questo punto? Perché Suhan si sente in quel modo ed è turbata da Cesur? Potrebbe succedere presto qualcosa tra loro due dopo l’eroico salvataggio? Tutto questo e molto altro lo scopriremo nella puntata di Brave and beautiful, la seconda, che andrà in onda domani martedì 6 luglio 2021. L’appuntamento è come sempre per il pomeriggio di Canale 5, alle ore 14.45.