Brave and beautiful, nuova serie turca su Canale 5: si cambia completamente genere

E’ veramente boom di serie turche su Canale 5. Dopo il successo di Day Dreamer e l’attuale messa in onda di Mr Wrong – Lezioni d’amore e Love is in the air, molto presto ci sarà una novità. Si tratta di una nuova serie tv che si intitola Brave and beautiful. Niente Can Yaman ma la trama è molto avvincente e sicuramente conquisterà una buona fetta del pubblico italiano. Non pensate che ci sarà lo stesso livello di romanticismo e aria sognante… La nuova serie scelta da Mediaset per la prima serata di Canale 5, ricorderà molto Sorelle, che lo scorso anno riscosse un discreto successo. La trama vedeva protagoniste tre sorelle che erano state adottate e scoprivano solo ormai adulte, di essere appunto sorelle. Travolte dagli eventi della vita, le tre donne si trovarono da subito alleate e complici, dopo aver ucciso un uomo…Una serie che il pubblico aveva molto amato. E invece di Brave and Beautiful che cosa sappiamo? Al momento poco per quello che riguarda la programmazione, le voci infatti che trapelano, sono diverse. Per alcuni, la messa in onda sulla rete Mediaset sarebbe prevista per settembre, probabilmente quando una delle altre due soap in onda adesso, finirà. Per altri invece si potrebbe puntare al prime time di agosto ( anche se ufficialmente non c’è nessuna comunicazione). Non c’è una data effettiva ma sappiamo già un bel po’ di cose. Se volete scoprire cast, trama e curiosità continuate pure a leggere. Vi anticipiamo subito che sarà una serie turca completamente diversa rispetto ai generi che ci siamo abituati a vedere ultimamente su Canale 5.

Brave and beautiful è la nuova serie che presto andrà in onda su Canale 5: trama, cast e tutti i dettagli di quello che sappiamo già

Brave and beautiful, conosciuta anche come Cesur ve Guzel, è composta da 32 episodi che durano due ore per ognuno. Mediaset potrebbe anche scegliere di mandare in onda metà episodio soprattutto se la programmazione sarà pomeridiana, ma è ancora molto presto per dirlo. Cesur Alemdaroğlu, interpretato da Kıvanç Tatlıtuğ, è il protagonista. Cesur tornerà nella sua città di origine per vendicarsi di Tahsin Korludağ, interpretato da Tamer Levent. Tahsin, secondo Cesur, è il responsabile del decesso di suo padre. Pian piano il protagonista di Brave and beautiful si avvicinerà a Sühan, interpretata da Tuba Büyüküstün. I sentimenti diventeranno forti. Lei è una imprenditrice che crea profumi ma è pure la figlia del suo nemico. Inizialmente le cose non andranno bene e non si navigherà nel sereno. Le certezze di Cesur finiranno con l’essere distrutte. Poi gli equilibri cambieranno nuovamente quando Rıza Chirpiji, interpretato da Yiğit Özşener, uscirà dalla prigione. Lui è un assassino che è stato in galera per trent’anni ma è pure il fratello dell’amante di Tahsin.

Una trama molto intrigante per Brave and beautiful. Per scoprirne di più dobbiamo attendere ancora un po’.