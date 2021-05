Love is in the air, ancora una serie turca su Canale 5: cosa sappiamo

Pare proprio che Canale 5 stia puntando davvero molto sulle serie tv turche. Dopo l’annuncio della messa in onda di Mr. Wrong – Lezioni d’amore con Can Yaman e Ozge Gurel arriva una nuova soap opera. E’ già stato lanciato il promo, la nuova serie si chiama Love is in the air ed andrà in onda prossimamente proprio sulla rete di casa Mediaset. La fiction è conosciuta anche come Sen Cal Kapimi, il nome turco originale. E come già il titolo preannuncia si parlerà d’amore. Le emozioni non mancheranno e nemmeno i colpi di scena. I fan della serie sono già in trepidazione, basti pensare che appena il promo è stato lanciato da parte di Mediaset, sui social l’hashtag #loveisintheair è entrato nelle tendenze di Twitter. Questo entusiasmo si tramuterà anche in ascolti brillanti per Love is in the air? Lo scopriremo solo con la messa in onda di questa nuova serie.

Ma torniamo alle anticipazioni, siete curiosi di sapere che cosa vedremo questa estate? Scopriamo subito tutti i dettagli sulla trama e il cast di Love is in the air.

Love is in the air è la nuova soap opera di Canale 5: ecco il cast

Quando parliamo di serie turche tutti i fan si aspettano che possa uscire fuori il nome di Can Yaman. L’amatissimo attore però questa volta non farà parte del cast. I telespettatori di Canale 5 non rimarranno comunque delusi. In Love is in the air troveremo Hande Ercel che interpreterà il ruolo di Eda Yildiz. Ha ventisette anni e ha all’attivo altre serie tv. Il protagonista maschile si chiama invece Kerem Bursin e interpreterà Serkan Bolat. Anche lui è un attore abbastanza noto in Turchia per i suoi personaggi nelle soap e fiction televisive, ha 33 anni ed è di Istanbul.

La trama completa di Love is in the air, la fiction turca che andrà prossimamente in onda su Canale 5

Ma passiamo alla trama di Love is in the air. Abbiamo capito che Eda e Serkan sono i due personaggi principali della storia. Lei è una giovane studentessa che studia all’università grazie ad una borsa di studio. Serkan, al contrario, è molto ricco e fa l’imprenditore. Tra l’altro è proprio lui che finanzia le borse di studio come quella di Eda. E’ durante un meeting conoscitivo che la studentessa decide di andare contro Serkan accusandolo aver tagliato i fondi della borsa. Per questo motivo l’imprenditore prende la palla in balzo e offre una nuova borsa di studio alla giovanissima studentessa. C’è però un compromesso, l’imprenditore la offrirà solo ed esclusivamente se Eda accetterà di fingere di essere la sua fidanzata per due mesi. Un accordo un po’ alla Mr. Wrong per chi segue con passione queste serie.

Eda però, che vive da sola con sua zia e che non ha le possibilità economiche di frequentare questa scuola, pensa di accettare la proposta perchè altrimenti, non potrebbe andare avanti con i suoi studi. Ma perchè Serkan fa proprio questa proposta a Eda? A quanto pare si potrebbe creare una sorta di triangolo, visto che l’imprenditore ha un conto in sospeso con la sua ex e vuole farla ingelosire!

Quante puntate sono di Love is in the air?

In base alla schedulazione turca, le puntate dovrebbero essere 20, ma dipenderà dal minutaggio in Italia, per cui potrebbero essere anche di più. La serie è andata in onda in Turchia tra l’autunno e l’inverno del 2020.