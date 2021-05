Mr. Wrong-Lezioni d’amore per l’estate di Canale 5 con Can Yaman e Ozge Gurel

Sta per arrivare su Canale 5 una fiction o serie tv, come preferite! Si chiama Mr. Wrong – Lezioni d’amore ed è un nuovo prodotto turco che ha come protagonisti due attori amatissimi: Can Yaman e Ozge Gurel. Il promo della nuova serie tv è già in onda sulla rete Mediaset e sicuramente appassionerà tantissimi telespettatori, a maggior ragione gli amanti delle fiction turche che in questi ultimi anni hanno emozionato il pubblico italiano. In questo articolo scopriremo tutto quello che c’è da sapere sul cast, sui personaggi, sulla trama e sulla messa in onda. E sveliamo in anticipo che, in realtà, esiste un modo per vedere già Mr. Wrong – Lezioni d’amore. Siete pronti per una estate all’insegna di Can Yaman? L’attore turco è sempre più richiesto, non a caso lo vedremo anche in autunno in una fiction Rai importantissima, Sandokan! Un periodo davvero d’oro per l’attore turco e visto che Mediaset non ha in preparazione delle nuove fiction o serie, ecco che si pesca dalla serialità turca per riportare Can Yaman e Ozge Gurel di nuovo in scena.

Mr. Wrong – Lezioni d’amore arriva su Canale 5: il cast e la trama della nuova serie tv turca con Can Yaman

Scopriamo il cast di Mr. Wrong. In questa nuova serie ritroveremo Can Yaman che questa volta vestirà i panni di Ozgur. La protagonista femminile è Ozge Gurel, nota tanto quanto Can proprio grazie alle fiction turche messe in onda da Canale 5. Ozge intrepreterà la giovane Ezgi. Nel cast ci saranno poi anche: Anıl Çelik, Fatma Toptas, Serkay Tütüncü, Gurgen Oz, Sarp Can Koroglu, Cemre Gumeli, Lale Basar. Inizialmente questa serie si chiamava Bay Yanlis, questo è infatti il nome originale del prodotto già andato in onda in Turchia. Di cosa parla Mr. Wrong – Lezioni d’amore? Ezgi è bellissima ma non è per niente fortunata in amore tanto che ha ormai perso ogni speranza di incontrare l’uomo dei suoi sogni, quello che si definirà come Mr. Right. All’improvviso conosce Ozgur che è il suo vicino di casa e che, al suo contrario, ha parecchio successo con le donne. Ozgur rappresenterà un Mr. Wrong, da qui il titolo. Ezgi e il suo vicino decideranno allora di fare un accordo in modo che lui possa dare dei consigli a lei sugli uomini. Lei, in cambio, dovrà fingere di essere la fidanzata di Ozgur. Tra di loro però non ci sarà un semplice accordo perché ben presto nascerà un vero sentimento.

Mr. Wrong – Lezioni d’amore: dove vederlo prima della messa in onda su Canale 5

Poco sopra vi abbiamo anticipato che è già possibile vedere Mr. Wrong – Lezioni d’amore prima della messa in onda su Canale 5. Vi basterà semplicemente digitare Il signor sbagliato su Youtube per trovare tutti gli episodi anche con i sottotitoli in italiano. Per quanto riguarda invece la messa in onda su Mediaset non c’è ancora una data precisa. Si pensa però ad una programmazione per il mese di giugno. Le puntate che andranno in onda saranno quattordici e non si esclude anche la prima serata come già accaduto con Day Dreamer.

Per il momento non c’è ancora una data precisa, vi terremo aggiornati con tutti i dettagli per non perdervi la prima puntata di Mr Wrong! Restate connessi su queste pagine!