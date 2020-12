Bay Yanlis diventa Mr. Wrong e arriva in Italia: tutto quello che c’è da sapere

Su Canale 5 sta per arrivare una nuova serie televisiva turca. Dopo il grandissimo successo di Cherry Season, Bitter Sweet – Ingredienti d’amore e Day Dreamer – Le ali del sogno è la volta di un nuovo appuntamento con le soap opera. Questa volta vedremo in onda sulla rete principale di Mediaset Mr. Wrong. Probabilmente in molti già la conoscono come Bay Yanlis, il titolo turco originale di questa serie tv, nonché il Signor Sbagliato in italiano. La soap è terminata in Turchia e adesso è pronta per sbarcare in Italia per la gioia di tanti fan e telespettatori. Cerchiamo allora di scoprire subito qualcosa in più. Iniziamo dal titolo, vi avevamo parlato di Bay Yanlis ma forse in Italia potrebbe andare in onda con il titolo in inglese, come è già successo per DayDreamer e altre soap che hanno visto l’attore turco sempre protagonista.

Le fans italiane di Can Yaman, va detto, hanno già visto tutti gli episodi in lingua originale ma di certo non si perderanno anche Mr Wrong con il doppiaggi in italiano, che è tutta altra cosa!

Ma adesso scopriamo qualcosa in più sulla nuova serie turca pronta ad arrivare in Italia.

Bay Yanlis cambia titolo per andare in onda su Canale 5: ecco Mr. Wrong

Partiamo subito dagli attori protagonisti. Da chi saranno interpretati i personaggi principali di Mr. Wrong? Beh, da chi se non dagli già amatissimi Can Yaman e Ozge Gurel? Loro sono già piuttosto noti al pubblico italiano delle soap opere turche e hanno anche avuto modo di farsi conoscere meglio grazie a programmi tv come C’è posta per te e Verissimo. Ma veniamo a noi. Mr. Wrong parla di una ragazza di nome Engi che non riesce a mantenere delle relazioni sentimentali, qualcosa va sempre storto. Vorrebbe trovare un partner perfetto. In questa sua missione sarà aiutata dal suo vicino di casa Ozgur. Lui fingerà anche di essere il suo fidanzato. Tra un consiglio e l’altro però scatterà inevitabilmente la scintilla: Ozgur si innamorerà di Engi.

Il signor sbagliato, se fosse in italiano questo sarebbe il titolo, piace davvero tantissimo a tutte le fans dei due attori turchi anche se va detto, in patria, nonostante la possibilità di un pubblico più ampio davanti alla tv a causa del coronavirus, la serie non ha brillato per ascolti. Bay Yanlis, tutto quello che c’è da sapere sulla serie turca con Can Yaman e Özge Gürel

Mr. Wrong, la versione italiana di Bay Yanlis: ecco quando andrà in onda su Canale 5

Quando andrà in onda Mr. Wrong in Italia? Bay Yanlis dovrebbe sbarcare sulla rete Mediaset nel pomeriggio molto presto tenendo compagnia per 14 puntate. La data non è ancora certa ma sicuramente la serie tv turca andrà a sostituire Il Segreto. Forse saranno un po’ tristi i telespettatori della soap spagnola ma sicuramente esulteranno i fan di Can Yaman e Ozge Gurel. E anche qui il successo sarà assicurato. Nella programmazione di Canale 5 per le prossime settimane ci sarà anche una novità: arriva il day time di Amici e questo significa che le puntate del Segreto saranno più brevi. Potremmo quindi vedere la soap anche a gennaio 2021 e di conseguenza, l’arrivo di MrWrong potrebbe slittare.

Continuate a seguirci perché molto presto vi diremo la data in cui Mr. Wrong andrà ufficialmente in onda su Canale 5. Non è infatti da escludere che alla fine Mediaset possa persino decidere di mandare in onda la serie in prime time. Tutto è ancora da valutare.