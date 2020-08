Bay Yanlis, tutto quello che c’è da sapere sulla serie turca con Can Yaman e Özge Gürel

Grazie a Bitter Sweet – Ingredienti d’amore e Day Dreamer – Le ali del sogno, l’attore turno Can Yaman è riuscito a conquistare una grandissima fetta di pubblico televisivo italiano per il suo talento e la sua bellezza. Ma tutte le fan (e i fan) di Yaman possono già sperare di vederlo in una nuova fiction. L’attore torna infatti in Bay Yanlis, una nuova serie in cui interpreterà un nuovo e particolare personaggio. In altri paesi Bay Yansil è già disponibile ma della messa in onda in onda in Italia si sa ancora molto poco. Nonostante ciò, ci sono già tantissime anticipazioni sul web che riguardano la serie e lo stesso Can Yaman! Andiamo subito a scoprire qualche spoiler.

Bay Yansil, la nuova serie turca con Can Yaman: trama e cast ufficiale

La trama di Bay Yansil vede protagonista Enzi che viene spesso messa alla prova con delle storie d’amore che alla fine non funzionano. Enzi adesso non ne vuole più sapere di relazioni che non vanno bene, al contrario vorrebbe trovare un uomo speciale, l’uomo perfetto. Lei è talmente decisa nella sua impresa che il suo vicino di casa Özgür decide di darle una mano. Ad un certo punto però lui si innamorerà di Enzi a furia di darle dei consigli sull’amore e sugli uomini.

A proposito di cast. Come vi abbiamo già anticipato, tra i protagonisti della nuova serie Bay Yansil vedremo sicuramente l’amatissimo Can Yaman che sarà proprio Özgür. Enzi sarà invece interpretata da Özge Gürel. Anche lei è già nota in Italia, principalmente per il personaggio di Öykü Acar in Cherry Season – La stagione del cuore e di Nazli Pinar in Bitter Sweet – Ingredienti d’amore. Tra gli altri attori (e rispettivi personaggi) della serie turca abbiamo: Gürgen Öz (Levent Yazman), Fatma Toptaş (Cansu Akman), Sarpcan Köroğlu (Serdar Öztürl), Lale Başar (Sevim Atasoy), Cemre Gümeli (Deniz Koparan), Serkay Tütüncü (Ozan Dinçer). E ancora: Anil Celik (Emre Eren), Feri Baycu Güler (Nevin Yilmaz), Kimya Gökçe Aytaç (Irem Dogan), Ece İrtem (Gizem Sezer), Suat Sungur (Ünal Yilmaz), Taygun Sungar (Soner Seçkin).

Bay Yansil: sul web ci sono già i primi trailer della nuova serie turca con Can Yaman

Come vi abbiamo già detto, sul web sono trapelate numerose anticipazioni riguardo alla nuova serie turca Bay Yansil. Su Youtube, per esempio, sono presenti numerosi video trailer dei primi episodi. Certo è che se avete intenzione di andare a guardare queste clip, vi ritroverete inevitabilmente di fronte a degli spoiler. E anche noi ve ne sveliamo qualcuno: dal bacio tra i due protagonisti fino alla gelosia e all’inizio del vero feeling che porterà il nostro Özgür a innamorarsi di Enzi. Lei ricambierà? Per scoprire altro dovrete però guardare la nuova serie!

Per il momento Bay Yansil non è ancora disponibile sui piccoli schermi in Italia ma è facilmente reperibile in streaming, anche con i sottotitoli. I fans di Can Yaman sperano che la prossima estate, dopo il successo di Day Dreamer, potrà arrivare su Canale 5 proprio questa bellissima serie.