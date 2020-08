Can Yaman e Özge Gurel finalmente sposi! I fans di Bay Yanlis al settimo cielo (FOTO)

Spopola in Italia la serie Day Dreamer-Le ali del sogno. Il segreto del successo delle serie turche? Oltre alla leggerezza, all’amore da favola, anche la bellezza degli attori protagonisti. E se diciamo che Can Yaman è uno dei più amati di sempre, non stiamo dicendo anche una eresia. Le fans e i fans dell’attore, lo seguono così tanto, da non perdersi nessuna puntata delle serie di cui è protagonista, anche se sono in lingua originale.

La notizia di oggi però è un’altra e non riguarda solo Can Yaman ma anche Özge Gurel, una “vecchia” conoscenza del pubblico di Canale 5. I due infatti stanno per diventare marito e moglie! Non nella realtà ma nella serie tv di cui sono protagonisti. Parliamo di Bay Yanlis ( che immaginiamo sarà una delle novità delle prossime stagioni estive di Canale 5).

CAN YAMAN E OZGE GUREL SPOSI: ECCO LE FOTO DEL MATRIMONIO

Bay Yanlis è la serie che ha per protagonisti Yaman e la collega Özge Gurel. Al momento è possibile vedere la serie, con la versione italiana, su Yotube. Sul canale ufficiale in italiano della soap, Signor Sbagliato, sono disponibili i primi tre episodi. Le puntate vengono caricate ogni giorno dopo la messa in onda in Turchia. Nelle puntate caricate sul canale “Signor Sbagliato” gli attori recitano in lingua turca e non c’è doppiaggio, ma i sottotitoli (non perfetti) consentono di seguire agevolmente le avventure dei protagonisti. Intanto gli episodi in onda in Turchia avanzano e arrivano le immagini del momento delle nozze!

Di che cosa parla la serie?

Bay Yanlis racconta la storia d’amore ( e non è una novità perchè succede lo stesso per Charry Season, Better Sweet e Day Dreamer) tra il disincantato Ozgur e della romantica Ezgi. Sarà quest’ultima, dopo essere stata tradita dal fidanzato Soner, a rivolgersi al “Signor Sbagliato” perché le insegni come conquistare un uomo e, soprattutto, tenerselo. In cambio, lo accompagnerà al matrimonio della sorella nel ruolo di “finta fidanzata” perché la sua presenza aiuti Ozgur a liberarsi delle assillanti richieste della madre che lo vorrebbe sposato. Una trama che ricorda film romantici americani e che ha conquistato tutte le telespettatrici in Turchia…

E a quanto pare, il gran finale, arriverà anche per i due protagonisti della serie che, da “cliente e consigliere”, si trasformeranno in fidanzati!

Vediamo quindi queste immagini del matrimonio, che arrivano direttamente dai social

Il matrimonio tra i due bellissimi attori turchi riguarda solo la serie tv ma sono tanti a immaginare che insieme, sarebbero proprio una bellissima coppia!

Vedremo Il signor sbagliato in onda in Italia? Non ci resta che aspettare le prossime decisioni di Mediaset, chissà. Magari visto il successo che Day Dreamer ha avuto anche in estate, si potrebbe pensare di mandare in pensione Il segreto ( di cui tra l’altro mancano pochissimi episodi per il finale) e puntate anche in inverno sulle serie turche. Vedremo!