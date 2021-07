Love is in the air, anticipazioni: Eda e Serkan non dovranno farsi notare

Serkan non si è presentato all’appuntamento con Selin per raggiungere Eda. L’uomo ha finalmente trovato il coraggio di parlare con Eda e raccontarle tutto quello che prova per lei. Il Bolat le ha confessato i suoi sentimenti e adesso vuole partire in Italia con lei. Bisognerà soltanto avere un po’ di pazienza per organizzare la cosa. Come proseguiranno le cose adesso? Lo scopriamo subito con le anticipazioni di Love is in the air della prima puntata della prossima settimana, quella di lunedì 19 luglio 2021. I rapporti tra Serkan ed Eda finalmente vanno come devono dopo che lui ha deciso di dirle finalmente tutta la verità…

Love is in the air, anticipazioni: la trama della puntata di lunedì 19 luglio 2021

Adesso che tutto è più chiaro, il rapporto tra Eda e Serkan sarà decisamente più intenso. Il Bolat oramai sembrerà essere sempre più convinto dei suoi sentimenti e di quello che prova per la studentessa di architettura. Ne approfitterà persino per farle un regalo veramente speciale. Serkan regalerà ad Eda una stella, una sorpresa molto romantica che lascerà senza parole la bella ragazza. Quando Serkan la riaccompagnerà a casa, lei però spiegherà che è meglio che nessuno sappia. Così non dovranno farsi vedere da nessuno quando stanno insieme per non essere scoperti.

Mentre Ayfer e tutte le amiche di Eda saranno parecchio confuse e stupite sulla faccenda, Selin potrebbe invece riavvicinarsi a Ferit. Ormai mancherà veramente poco al matrimonio e lei deve capire ciò che vuole veramente fare. Lasciare Ferit e non sposarsi per Serkan oppure sposarsi con il suo fidanzato e dimenticare per sempre il suo ex che nel mentre si è innamorato davvero di Eda.

Che cosa succederà arrivati fino a questo punto? Eda e Serkan riusciranno finalmente a vivere la loro storia d’amore, magari lontano da troppi occhi indiscreti? Che cosa farà Selin nel mentre? Tutto questo e molto altro lo scopriremo nella nuova puntata di Brave and beautiful che andrà in onda lunedì 19 luglio 2021, alle ore 15.30 circa su Canale 5.